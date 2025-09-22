李在明專訪：警告北韓與俄國軍事合作是重大威脅

南韓總統李在明在路透社專訪中警告，北韓持續與俄羅斯加強軍事合作，對南韓安全構成重大威脅。他指出，當前世界出現兩大陣營對抗，而南韓地理位置恐使其處於潛在衝突最前線。

李在明是前總統尹錫悅因短暫實施戒嚴被罷黜並入獄後，於今年6月的大選中勝出，上任以來努力緩和與擁核北韓的緊張關係，但平壤持續回絕南韓釋出的善意，他坦言短期內兩韓會談前景不樂觀。

他表示，自己與前任尹錫悅一樣認為北韓與俄羅斯的軍事合作對南韓安全構成重大威脅；但他也強調，面對這類挑戰不應以過於簡化的方式因應，必須透過對話與協調來處理。

李在明表示，當前世界正出現兩大陣營對抗：一是以社會主義國家為核心的陣營，另一則是由包括南韓在內的資本主義民主國家組成。他警告，南韓的地理位置使其面臨處於任何衝突前線的威脅。

他說，隨著美日南韓三方合作日益加深，而中俄北韓也更緊密聯手，區域內的競爭與緊張局勢正不斷升級。

「對韓國來說，這是非常危險的局面，我們必須找到化解軍事升溫的出口。」李在明說：「我們要尋求和平共存的道路」。

李在明19日在總統辦公室受訪時，也提到美國大規模移民突襲行動，數百名韓國人在現代汽車（HyundaiMotor）喬治亞州電池廠被捕的議題。

李在明表示，南韓社會對工人遭到「嚴苛」對待自然感到憤怒，畢竟美國總統川普政府甚至公布他們戴著鐐銬的畫面。他同時警告，此舉恐讓企業對赴美投資卻步。

不過他強調，這場突襲行動不會損害兩國同盟關係，並稱讚川普提議讓工人留下。李在明認為，突襲行動並非川普親自下令，而是執法單位過度積極所致。

他說：「我不認為這是刻意為之，美方已針對這起事件道歉，我們也同意尋求合理解決方案，並積極推動相關措施。」

韓聯社報導，李在明今天上午啟程前往紐約展開5天的訪美行程，並將出席就任後的首次聯合國大會。

路透社引述李在明辦公室的話表示，此次紐約行尚無與川普會面的規劃，貿易協商也不在訪問議程之列。