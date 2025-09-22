南韓樂見川、金協議 盼北韓不發展新核武

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

北韓生產核武已不可逆，韓國盼美國施壓，爭取至少不要再有新核武！韓國總統李在明22日接受外媒專訪時強調，樂見美國總統川普與北韓領導人金正恩簽定協議，若不能要北韓全面放棄核武，至少希望能暫時凍結生產。金正恩則表態，若美國不再堅持朝鮮半島去核化的話願意坐下來談。

暫停生產比較實際

根據《英國廣播公司》報導，李在明受訪時表示，北韓每年新增生產15到20個核武，若能暫時凍結北韓核武生產，比起要求北韓永久無核化，會是比較彈性且現實的考量。

李在明認為，對美國來說，讓北韓暫時停止生產核武是有效益的。李在明6月上任後，很積極想要跟北韓改善關係。

李在明認為，由於中國與俄羅斯在聯合國安理會持續抵制國際制裁北韓，而安理會改革也不可能繞過常任理事國，但看到北韓與中國、俄羅斯過從甚密，韓國也會擔心。過去被視為親北派的他也喊話，願意與美國、日本加強合作，雖然美國言總統尹錫悅高度親美，但也逐漸往中間派靠攏。

川金多次會面未談成

《路透社》報導，金正恩近日在演講時也表示，他非常喜歡美國總統川普，兩人在川普第一任時碰面過3次。金正恩強調，核武對於北韓的安全相當重要，如果美國能放棄非核化的不切實際幻想，讓北韓與韓國真正和平共存，不排除跟美國坐下來談。

《CNN》提到，川普在李在明8月訪問美國時曾表示，想要跟金正恩見面，討論朝鮮半島的核武問題，不過至今仍沒有下文。兩人雖然過去曾見過3次面，但美國堅持朝鮮半島非核化，北韓要求美國取消制裁，雙方無法取得共識下，談判也未達成共識，如今北韓也因為在俄烏戰爭中支援俄羅斯受各方抵制。

