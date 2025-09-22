台灣被列名承認巴勒斯坦國！專家揭國際承認潮將衝擊與以色列關係

紐約時報報導，英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國，21日相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。專家指出，這一波承認行動不僅傳達對以色列在加薩與約旦河西岸行動的失望，也將成為重新檢視與以色列關係、施加壓力的依據。而在巴勒斯坦自治政府22日分享的社群照片中，台灣也被列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。

目前哪些國家承認巴勒斯坦建國？

目前聯合國193個會員國中，已有147國承認巴勒斯坦。

在西方主要國家中，法國7月率先表態承認巴勒斯坦，英國、加拿大、澳洲、葡萄牙及比利時隨後跟進。英法身為安理會常任理事國，立場轉變不僅強化國際主流，與中國和俄羅斯同一陣線，也讓美國成為唯一仍反對的常任理事國。

值得注意的是，巴勒斯坦自治政府22日在X上傳照片，以地圖標示出目前承認巴勒斯坦建國，及尚未表態承認的國家，其中台灣被以綠色標示，列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。

巴勒斯坦符合國際條約對建國定義

根據1933年國際條約，國家地位的認定包含4項條件：永久居民、明確邊界、政府，以及處理國際事務的能力。雖然巴勒斯坦領土邊界仍存爭議，但國際法學者認為，基本條件已獲滿足。

誰代表巴勒斯坦國？

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）由巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）設立，管理部分西岸並代表巴勒斯坦。雖受以色列占領與哈瑪斯控制限制，但若他國承認巴勒斯坦國，即意味可與巴勒斯坦自治政府建立直接外交關係。

巴勒斯坦建國的意義

美國東北大學教授米勒（Zinaida Miller）強調，承認意味正式確認巴勒斯坦的自決權，並拒絕以色列削弱該權利的政策。

加拿大皇后大學副教授、前聯合國官員伊姆塞伊斯（Ardi Imseis）則指出，承認巴勒斯坦國，將為「全面重新檢討與以色列的雙邊關係」提供依據。承認國需檢視與以色列的協議，避免違反對巴勒斯坦的義務，例如在貿易上若涉及支持以色列占領區定居者，就可能被視為違法。

專家認為，雖然承認巴勒斯坦國多半是象徵性動作，但它能讓承認國的民眾和國會更有理由施壓政府，推動政策修正，讓做法更符合國際法。

承認目的是什麼？

比利時把承認巴勒斯坦國與釋放人質、排除哈瑪斯參與掛鉤；英國則以停火為前提宣布承認；加拿大在聲明中批評以色列在加薩與西岸的行動，並表態願協助以巴共築和平未來。

律師賴希勒（Paul Reichler）指出，「像這樣的小步驟，仍有助於實現兩國方案的願景，而這正是國際法的要求，也反映出聯合國決議與國際法院的裁定。」