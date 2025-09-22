巴西國會推動赦免波索納洛 數萬人上街抗議

快訊

中央社／ 里約熱內盧21日綜合外電報導

數以萬計巴西人今天走上街頭，抗議「無恥」國會議員推動可能讓前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）受益的特赦法案

波索納洛上週因密謀政變被判入獄27年，而僅幾天內，保守派佔多數的國會便迅速推動一項特赦法案，該法案可能將這位極右翼領袖納入赦免對象。

在數十個巴西城市，抗議群眾高喊「不特赦！」，舉著標語，身上貼著「無恥國會」的貼紙。

群眾同樣對本週通過的一項法案感到憤怒，該法案被抗議者戲稱為「強盜法案」（Banditry Bill），規定若要起訴或逮捕國會議員，需透過不記名投票方式通過。

27歲的心理系學生艾拉烏喬（Giovana Araujo）參加在里約熱內盧柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）舉行的「音樂抗議」，她說，「他們尋求的這種保護，是為了掩蓋腐敗和逃避懲罰」。

巴西音樂界3位傳奇人物，包括83歲的卡耶塔諾費洛索（Caetano Veloso）、吉貝托吉爾（Gilberto Gil）與布華奇（Chico Buarque），在椰子樹旁一輛舞台卡車上演唱獨裁時代的抗爭歌曲。

數萬人跟著合唱，身旁還出現一個穿著黑白條紋囚服的波索納洛充氣人偶，旁邊則是美國總統川普的充氣人像——他因盟友遭起訴而對巴西施加關稅報復。

83歲的卡耶塔諾費洛索說，音樂人「不能對我們周遭逐漸逼近的恐怖保持沉默」。

