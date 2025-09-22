日本自民黨總裁選舉開跑 5人參選、10/4投開票

快訊

中央社／ 東京22日專電

日本自民黨總裁（黨主席）選舉今天正式公告，共有5人參選，依報名順序分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，都是曾參加去年9月總裁選舉的老面孔。

日本經濟新聞報導，候選人都已向自民黨總部提交了20名黨內國會議員的推薦人名冊。這次選舉焦點包括對應物價高漲的經濟政策、外交與安全保障政策、自民黨的黨內改革，以及與在野黨的具體合作方案等。

經濟政策方面，小林提出要針對年輕人與在職世代實施所得稅定率減稅；茂木主張設立數兆日圓規模的「生活支援特別地方交付金」；林芳正提出要實現實質薪資每年成長1%。高市考慮針對中低收入者提出附加支援的稅額扣除制度；小泉則呼籲物價與工資上漲應與稅制改革連動。

除了經濟政策之外，在日本所屬國際環境日益嚴峻的背景下，各候選人也將就外交與安保政策展開競爭。

這是自民黨在去年眾議院選舉、今年7月參議院選舉相繼慘敗，在參眾兩院淪為少數執政黨後的首次選舉。由於少數執政黨在預算和法案通過上離不開與在野黨合作，因此與上次總裁選舉不同，這次候選人提出的政策，實現程度取決於是否能與在野黨合作。與此同時，參院選舉大敗後，自民黨檢討必須進行「解黨式的重整」，究竟要如何具體落實也是選舉重點之一。

自民黨總裁選舉將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，10月4日投開票，黨員票由91萬多名黨員與黨友共同參與。如果在第一輪投票中沒有候選人獲得過半數，將由得票前兩名進入決選。

5名候選人中，小泉、小林、茂木都是繼去年之後再次挑戰，高市早苗、林芳正則是第3度挑戰。去年的總裁選舉中，這次參選的5人在第一輪投票都進入了前6名，分別是高市第1、小泉第3、林芳正第4、小林第5、茂木第6。

黨內普遍認為，由於有5人參選、選票分散，進入決選的可能性很大。在決選投票時，國會議員票維持不變，黨員票改為47個地方黨部各一票。與第一輪相比，國會議員的決定權顯著增加。

根據自民黨總裁管理委員會，目前在全國擁有投票權的黨員人數為91萬5574人，與去年總裁選舉相比減少約14萬人，可能因為自民黨在選舉中連續失利，導致支持度低迷。

選舉期間中，自民黨將在東京、名古屋、大阪3地舉行演講會。去年為期15天的選舉期曾在全國7地舉辦演講會，這次規模有所縮減。30日將舉行政策討論會，將透過網路徵集公眾提問。

