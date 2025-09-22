合作緝毒允設外國軍事基地 厄瓜多11月公投決定
厄瓜多國家選舉委員會今天通過提案，將於11月16日舉行公投，讓公民決定是否允許外國在厄瓜多設立軍事基地；這是厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）打擊毒品犯罪計畫的一環。
諾波亞指出，毒品犯罪集團往往透過跨國網絡運作，因此有必要與其他國家共同打擊，才能有效遏止犯罪。
美國方面則已表示，將持續與厄瓜多政府在打擊犯罪組織方面維持密切合作。
然而，厄瓜多在野黨團體認為，單靠外國軍力是無法解決國內治安問題，政府應提出明確的打擊犯罪方案。
位於厄瓜多沿海的曼塔（Manta）至2009年為止有10年期間，曾作為美國軍事基地。
2008年起，厄瓜多憲法即明文禁止境內設置外國軍事基地。這是當時左派總統柯利亞（Rafael Correa）決定不再延長基地許可後入憲。
