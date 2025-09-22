愛沙尼亞：安理會將就俄羅斯空中入侵事件召開會議

愛沙尼亞今天表示，聯合國安全理事會將就俄羅斯戰機侵犯該國領空一事召開緊急會議；此次入侵事件也遭到美國總統川普的譴責。

北大西洋公約組織（NATO）部隊19日在芬蘭灣（Gulf of Finland）上空攔截3架進入愛沙尼亞領空的俄羅斯米格-31戰鬥機（Mig-31），此舉引發北約和歐洲聯盟（EU）強烈抗議，指責俄方進行危險挑釁，不過莫斯科方面予以否認。

愛沙尼亞外交部發表聲明指出，安理會將於明天召開緊急會議，「以回應俄羅斯對愛沙尼亞領空的公然侵犯」。

這起事件發生之前，北約成員國波蘭本月稍早曾表示，俄羅斯無人機在對烏克蘭發動攻擊期間，多次侵犯波蘭領空，華沙方面譴責這是「侵略行為」。

川普今天也對最新的領空侵犯表示譴責，並誓言若俄羅斯局勢升級，將保衛波蘭及波羅的海國家。

當被記者問及若俄羅斯加劇敵對行動，是否會協助防衛歐盟成員國時，川普表示，「會，我會的」。