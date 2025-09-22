快訊

金正恩鬆口川金會有望！喊「與川普有過美好回憶」提1條件重啟對話

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓最高領導人金正恩（右）在南北韓非軍事區會晤。路透
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓最高領導人金正恩（右）在南北韓非軍事區會晤。路透

北韓最高領導人金正恩22日表示，美國若放棄要求北韓無核化、承認北韓「擁核國」地位，朝美即可展開對話，並強調與美國總統川普懷有「美好回憶」。南韓媒體解讀，此舉透露朝鮮有意舉行雙邊會談，但前提是美方改變態度，承認北韓擁核國地位。

朝鮮勞動黨旗下勞動新聞報導，金正恩20日至21日在最高人民會議發表演說，重申北韓永遠不會放棄核武計畫，他說，「我們絕不會放下核武……現在或將來，都不會與敵對國家進行任何談判、交換條件解除制裁。」專家指出，他視核武為自身政權及家族王朝延續的最強保障。

金正恩還表示：「如果美國能拋棄虛妄的無核化執念，承認現實，並真心希望與我們和平共存，那麼我們也沒有理由不與美國面對面。」

金正恩說：「我個人至今仍對現任美國總統川普懷有美好回憶。」南韓News1報導稱，金正恩暗示，如果美國承認北韓的「擁核國」地位，並徹底放棄非核化，北韓願意與美方展開對話。

另外，金正恩明確表態不會與南韓進行任何協商，「沒有坐下來談判的事，也不會與其共同行動。我們與大韓民國這幾十年來在國際社會中，實際上就是以兩個國家並存。」

近年來，金正恩加強武器試射，展示多種足以打擊美國亞洲盟國乃至美國本土的武器。分析人士認為，金正恩推進核武的目的，在於最終迫使華府接受北韓作為擁核國的現實，並從強勢地位談判以換取經濟與安全上的讓步。

同時，金正恩正試圖透過強化與傳統盟友俄羅斯與中國的合作，來增加談判籌碼，並削弱美國的影響力。

首爾方面日益憂慮，若北韓企圖直接與美國談判，南韓可能在未來化解核僵局的協商中被邊緣化。

川普預計10月訪問南韓，出席在慶州舉行的亞太經濟合作（APEC）峰會，引發媒體揣測他可能會像2019年，再度於兩韓邊境與金正恩會面。不過，雙方2019年的第三次會晤最終未能挽回破裂的核談判。

金正恩發表談話之際，南韓總統李在明將啟程前往紐約出席聯合國大會，也將是南韓總統首度主持聯合國安理會，李在明料將談及朝鮮半島的核緊張情勢，並呼籲北韓重返談判桌。

北韓官媒22日釋出最高領導人金正恩在最高人民會議發表演說畫面。路透
北韓官媒22日釋出最高領導人金正恩在最高人民會議發表演說畫面。路透

