義大利美食爭列世界文化遺產 總理古蹟前設宴直播

為支持「義大利美食」申請成為聯合國教科文組織認證的世界文化遺產，義大利總理梅洛尼今天參加國營電視的「週日午餐」直播節目，以羅馬競技場為背景擺出華麗宴席。在野黨則批評此舉是濫用公共電視資源。

義大利美食爭取成為聯合國教科文組織（UNESCO）的非物質文化遺產，是否獲得提名將於12月揭曉。義大利政府今天總動員為此項倡議造勢，出席者包括農業部長羅洛布里吉達（FrancescoLollobrigida）、文化部長朱立（Alessandro Giuli）、羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）、拉吉歐大區省長羅卡（Francesco Rocca）等。

梅洛尼（Giorgia Meloni）強調，義大利美食在全球價值約2500億歐元，「義大利美食是我們擁有最非凡的事物之一，體現了我們的文化、身分、傳統，同時也是我們的力量」。

義大利有家族共進「週日午餐」的傳統，義大利政要盼藉公開舉行此一儀式，凸顯義大利美食足以被認證為文化遺產。梅洛尼並溫馨回憶，她兒時的週日午餐多數是在外婆家度過。

不過此舉引起義大利反對黨強烈批評，左派民主黨（Partito Democratico）黨魁施萊恩（Elly Schlein）質疑，梅洛尼一直拒絕到國會回應有關義大利是否將承認巴勒斯坦國，以及是否將對以色列政府實施制裁的問題，「然而梅洛尼卻能抽出時間上電視，談自己週日愛吃哪些甜點」。

五星運動黨（M5S）也批評，國營電視台RAI用大眾的納稅錢，卻以節目直播梅洛尼享用「週日午餐」，還在訪問中大談梅洛尼的烹飪習慣，「彷彿梅洛尼只是個親切的鄰家阿姨。」義大利傳播委員會（AGCOM）應介入監控政府濫用公共電視的行為。