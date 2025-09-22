聽新聞
0:00 / 0:00
金正恩對川普稱讚有加 開放與美談判但拒棄核
北韓領導人金正恩今天透過官媒北韓中央通信社表示，只要美國願意放棄要求北韓棄核，平壤對與美重啟談判抱持開放態度。他並坦言，自己仍對美國總統川普抱持「美好的回憶」。
北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩（Kim JongUn）的話指出：「只要美國能放下對我們不切實際的無核化執念，接受現實，並真心追求和平共處，我們沒理由不與美國坐下來談。」
金正恩指出，面對來自美國和南韓的嚴重威脅，北韓是為了生存才發展核武保障自身安全。
他表示，近期來自華府和首爾的對話提議，因根本意圖仍是削弱北韓、顛覆政權，並非真誠之舉，所以才遭到拒絕。
金正恩說，南韓提出分階段終止北韓核計畫的提案，就是這種態度的證明。
金正恩同時坦言，他仍對美國總統川普（DonaldTrump）抱持「美好的回憶」。
法新社報導，兩人曾在川普第1個總統任期內3度會晤，但後續談判破局。
北韓中央通信社報導，金正恩說：「我至今仍對現任美國總統川普抱持美好回憶。」他同時透露，自己對於與華府對話抱持開放態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言