金正恩對川普稱讚有加 開放與美談判但拒棄核

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
美國總統川普(右)2018年6月在新加坡會見北韓國家領導人金正恩(左)。美聯社
北韓領導人金正恩今天透過官媒北韓中央通信社表示，只要美國願意放棄要求北韓棄核，平壤對與美重啟談判抱持開放態度。他並坦言，自己仍對美國總統川普抱持「美好的回憶」。

北韓中央通信社（KCNA）引述金正恩（Kim JongUn）的話指出：「只要美國能放下對我們不切實際的無核化執念，接受現實，並真心追求和平共處，我們沒理由不與美國坐下來談。」

金正恩指出，面對來自美國和南韓的嚴重威脅，北韓是為了生存才發展核武保障自身安全。

他表示，近期來自華府和首爾的對話提議，因根本意圖仍是削弱北韓、顛覆政權，並非真誠之舉，所以才遭到拒絕。

金正恩說，南韓提出分階段終止北韓核計畫的提案，就是這種態度的證明。

金正恩同時坦言，他仍對美國總統川普（DonaldTrump）抱持「美好的回憶」。

法新社報導，兩人曾在川普第1個總統任期內3度會晤，但後續談判破局。

北韓中央通信社報導，金正恩說：「我至今仍對現任美國總統川普抱持美好回憶。」他同時透露，自己對於與華府對話抱持開放態度。

