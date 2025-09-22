加拿大承認巴勒斯坦國 總理卡尼：哈瑪斯仍是恐怖組織

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天發表聲明，正式承認巴勒斯坦國。卡尼強調，此舉不代表加拿大支持恐怖組織哈瑪斯，加拿大仍是以色列的堅定盟友。

加拿大長期以來一直呼籲推動「兩國方案」。多年來，渥太華的立場是，只有在以巴領導人達成和平協議後，才會承認巴勒斯坦國。

如今卡尼表示，一系列事件「嚴重削弱」這種可能性，包括「2023年10月7日哈馬斯發動對以色列的襲擊、以色列議會支持吞併約旦河西岸決議以及以色列政府對人道主義援助的限制。」

卡尼表示：「正是在這樣的背景下，加拿大承認巴勒斯坦國，並願與其攜手，為巴勒斯坦國和以色列國共同建設一個和平未來的希望。」

面積比加拿大蒙特婁島（Island of Montreal，面積499平方公里）還小的加薩地帶（Gaza Strip，面積365平方公里），住了逾200萬巴勒斯坦人。當地人民因以色列的控制而飽受飢荒，無預警的空襲也令死傷規模不斷擴大。

今年初起，加拿大國內輿論要求承認巴勒斯坦國的聲浪不斷升溫，因全球已有近140個國家承認巴勒斯坦國。加拿大執政自由黨和反對黨的許多國會議員都公開呼籲總理卡尼表態。

173名加拿大前外交官7月曾聯署敦促卡尼承認巴勒斯坦為國家，信中寫道：「加拿大一直是以色列的堅定支持者，但這不能包括或免其根據國際人道法保護平民的責任。」

7月底卡尼首次宣布加拿大會在有條件情況下承認巴勒斯坦，當時稱已與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行磋商，要求巴勒斯坦權力機構要進行改革，承諾於2026年舉行大選，並阻止該國軍事化，且哈瑪斯不能在治理中擔任任何角色。

以色列批評英澳加承認巴勒斯坦權力機構「是對聖戰分子哈馬斯的獎勵」。

卡尼則強調，此舉「絕不意味著使恐怖主義合法化，也不是對恐怖主義的任何獎勵。」他並稱，「加拿大仍然堅定支持以色列」。

以色列顯然不領情，卡尼自3月上任以來從未與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交談過，渥太華表示曾多次試圖安排通話，但都沒有成功。

加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）補充說，加拿大承認巴勒斯坦權力機構並非一時衝動。「以色列企圖吞併巴勒斯坦的政治路線是不可持續的，也不符合以色列或任何其他人的最佳利益。」

加拿大猶太社區對渥太華的決定感到憤怒和沮喪，多倫多亞伯拉罕全球和平倡議組織首席執行官班洛洛（Avi Abraham Benlolo）對事情發生得如此之快感到震驚。他說，巴勒斯坦權力機構根本沒有滿足加拿大提出的條件。「它們無法控制加薩，加薩仍處於戰爭狀態」。