繼英加澳之後 葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國
繼英國、加拿大和澳洲之後，葡萄牙今天宣布承認巴勒斯坦國。在加薩戰爭遲無結束跡象之際，採行這項象徵性作法的西方國家再添一個。
法新社報導，葡萄牙外交部長藍格爾（PauloRangel）於聯合國大會總辯論明天登場前在紐約告訴記者：「承認巴勒斯坦國因此成為對我們基本的、一貫的，而且廣獲共識的政策的落實。」
他強調：「葡萄牙主張以『兩國方案』作為實現公正而且持久和平的唯一途徑，這也是促進以色列和巴勒斯坦和平共存關係的途徑。」
英國、加拿大和澳洲今天稍早宣布承認巴勒斯坦國，這使得英國和加拿大成為最先這麼做的七大工業國集團（G7）成員。聯合國大會總辯論登場後，預料法國和其他國家將會跟進。
