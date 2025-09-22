敘利亞10月5日舉行國會選舉 新政府執政下首次大選
敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）今天報導，敘利亞將於10月5日舉行伊斯蘭主義新政府執政下首次國會選舉。
路透社報導，新國會預計將為更廣泛的民主進程奠定基礎。敘利亞歷經近14年內戰後，前總統阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月下台。批評人士指出，目前的體制缺乏足夠的少數族群參與。
新國會也將負責審議大規模改革長期以來國家控制經濟政策的相關法案，以及批准可能重塑敘利亞外交政策聯盟的國際條約。
敘利亞新聞社報導，人民議會（People's Assembly）這次將投票選出210席，「所有選區」將舉行投票。選舉委員會上月曾經表示，由於安全的考量，3個省分的投票作業將延後。
約1/3人民議會席次將由總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）任命。敘利亞原本預定9月舉行國會選舉。
敘利亞今年3月發表憲政宣言，以指引夏拉領導下的過渡時期。這項宣言強調伊斯蘭教法核心地位的同時，也保障婦女權益和言論自由。然而，也引發外界憂慮伊斯蘭主義政府領導下的權力過於集中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言