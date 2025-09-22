敘利亞10月5日舉行國會選舉 新政府執政下首次大選

中央社／ 大馬士革21日綜合外電報導

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）今天報導，敘利亞將於10月5日舉行伊斯蘭主義新政府執政下首次國會選舉。

路透社報導，新國會預計將為更廣泛的民主進程奠定基礎。敘利亞歷經近14年內戰後，前總統阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月下台。批評人士指出，目前的體制缺乏足夠的少數族群參與。

新國會也將負責審議大規模改革長期以來國家控制經濟政策的相關法案，以及批准可能重塑敘利亞外交政策聯盟的國際條約。

敘利亞新聞社報導，人民議會（People's Assembly）這次將投票選出210席，「所有選區」將舉行投票。選舉委員會上月曾經表示，由於安全的考量，3個省分的投票作業將延後。

約1/3人民議會席次將由總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）任命。敘利亞原本預定9月舉行國會選舉。

敘利亞今年3月發表憲政宣言，以指引夏拉領導下的過渡時期。這項宣言強調伊斯蘭教法核心地位的同時，也保障婦女權益和言論自由。然而，也引發外界憂慮伊斯蘭主義政府領導下的權力過於集中。

投票 敘利亞

相關新聞

加澳英宣布承認巴勒斯坦國 以色列外交更孤立

加拿大、澳洲和英國廿一日相繼宣布正式承認巴勒斯坦國，這給以色列施加更大壓力，要求以色列緩解加薩人道危機，也讓美國的三個主...

阿富汗官員 反對巴格蘭基地歸還美國

美國總統川普廿日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學士...

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

美國CNN報導，以色列政治人物紛紛譴責加拿大、澳洲和英國相繼承認巴勒斯坦國，但總理內唐亞胡辦公室尚未發表任何聲明。

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾稍早在社群媒體X發表聲明承認巴勒斯坦國，並反駁外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯的說法。

加拿大宣布「承認巴勒斯坦國」成G7首例 澳洲、英國也跟進

英國天空新聞報導，加拿大總理卡尼21日宣布承認巴勒斯坦國，成為七大工業國集團（G7）第一個承認巴勒斯坦的國家。澳洲、英國...

將在聯合國大會提反對 內唐亞胡：建巴勒斯坦國對以色列構成威脅

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，建立巴勒斯坦國將對以色列構成生存威脅，他誓言在下週聯...

