英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

英國首相施凱爾今天發表談話，正式承認巴勒斯坦的國家地位。不過，他強調，激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）是殘暴的恐怖組織，不得在巴勒斯坦政府和區域安全事務扮演任何角色。

施凱爾（Keir Starmer）表示，哈瑪斯充滿仇恨的願景與名副其實的「兩國方案」（Two State Solution）截然相反，因此英國的立場很明確，「兩國方案」與正式承認巴勒斯坦國絕不是給哈瑪斯的獎賞。英國已明定哈瑪斯是非法恐怖主義組織並實施制裁，未來幾週還將宣布新一波制裁。

英國外交部表示，承認巴勒斯坦國是「歷史性決定」，以巴勒斯坦人民不可被剝奪的「自決權」為堅實根基。英國政府對哈瑪斯的要求未變：他們必須釋放所有人質、同意立即停火、接受未來不會以任何角色參與對加薩（Gaza）地區的治理，並致力於解除武裝。

作為對區域和平進程的支持，支持以色列與巴勒斯坦分別獨立建國的「兩國方案」，是英國政府既定原則。不過，施凱爾今天說，為確保和平及「兩國方案」仍有實現可能、重燃實現和平及「兩國方案」的希望，「我以這個偉大國家（英國）首相的身分明確表示，英國正式承認巴勒斯坦國」。

施凱爾指出，英國逾75年前承認以色列，今天英國加入其他超過150個國家，同樣承認巴勒斯坦國。

同時，施凱爾強調，「兩國方案」既意味確保以色列安全，也要求巴勒斯坦國具備存續能力，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）因此必須改革。

英國外交部指出，英國依然將要求巴勒斯坦自治政府實施廣泛改革，包括在停火之後一年內舉行新一輪選舉。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（MahmoudAbbas）已承諾施行改革。英國政府將持續向巴方提供技術和財政支援，以落實改革、建設巴勒斯坦。

外交部提到，英國在1950年（4月）對以色列給予（法理）承認，而如今認為，若不兩個國家（以色列和巴勒斯坦）都承認，即無法繼續具可信度地支持「兩國方案」。

不過，外交部強調，英方立場向來明確：僅是承認巴勒斯坦國，仍不足以改變當地情勢，這也是為什麼英國與其他國家合作，為取得各方共識和推進和平努力。

根據首相辦公室發布的施凱爾今天致阿巴斯信函，英國外交大臣將致函巴勒斯坦外交部長，以推進兩國建立完整的外交關係。

施凱爾在信函中表示，今天的歷史性決定彰顯英國對巴勒斯坦人民自決權與建國權的支持。他重申，「兩國方案」依然是實現區域內公正持久和平的唯一路徑。

另一方面，施凱爾今天在公開談話提到，加薩地區的人道危機是「人為」造成，數以千計民眾在試圖取得食物和飲水時遭殺害，而成功進入加薩的國際人道援助卻遠遠不足。

施凱爾再次呼籲以色列政府解除在邊界對人道物資運輸「令人無法接受的限制」、「停止這些殘酷戰術」。施凱爾並稱以色列政府的作為是在升高衝突局勢，同時允許在約旦河西岸（West Bank）的以色列非法定居點持續擴張。

施凱爾7月曾向以色列政府表明，若以方未能達成一系列條件，包括同意停火並尋求長期的和平方案、願接受與獨立的巴勒斯坦國共存，以及盡快允許聯合國重啟對加薩等地的人道物資運送，則英國政府將在聯合國大會本月開議前承認巴勒斯坦國。有各國高階代表參與的聯大總辯論訂23日展開。

施凱爾今天說，他7月曾表明英國政府將在什麼條件下採取行動、承認巴勒斯坦國，「如今，這個時刻已到來」。

英國外交部表示，英國依然堅定支持以色列人民及他們的安全，但以色列政府也必須改變路線：暫停進攻加薩、放行人道援助，以及停止在約旦河西岸擴張非法定居點。

英國政府目前未就巴勒斯坦的領土範圍和首都所在地作明確表態。英國媒體援引政府內部高階消息來源報導，關於巴勒斯坦的領土範圍，可以1967年「六日戰爭」以前的邊界劃分為討論起點。以色列贏得與數個阿拉伯國家的「六日戰爭」後，奪得約旦河西岸、加薩等地。