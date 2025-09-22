英澳加承認巴勒斯坦國 以色列極右派籲吞併約旦河西岸

在英國、澳洲及加拿大今天正式承認巴勒斯坦國後，以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）呼籲吞併約旦河西岸。

聯合國大會即將在紐約召開關於以色列與巴勒斯坦「兩國方案」的峰會，英國、澳洲及加拿大今天相繼正式承認巴勒斯坦國，不顧以色列與美國反對，預計葡萄牙今天稍晚也將跟進。

在七大工業國集團（G7）中，英國及加拿大是率先承認巴勒斯坦國的國家，預計法國及其他國家也將在聯合國峰會上承認巴勒斯坦國。

班吉維爾今天發表聲明指出，在英國、加拿大和澳洲承認巴勒斯坦國後，以色列需要立即採取反制措施，迅速在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and SamariaArea）行使主權，並且徹底解散巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。

朱迪亞-撒馬利亞區是以色列對其管轄約旦河西岸（West Bank）地區的官方名稱。