阿富汗官員 反對巴格蘭基地歸還美國

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
美軍撤離阿富汗巴格蘭空軍基地後，阿富汗軍人2021年7月2日在基地外的檢查點駐守。路透
美軍撤離阿富汗巴格蘭空軍基地後，阿富汗軍人2021年7月2日在基地外的檢查點駐守。路透

美國總統川普廿日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學士政府官員廿一日表示，關於該基地的協議「不可能」達成，只要涉及領土，阿富汗寸土不讓。

路透報導，川普廿日在社群平台表示：「巴格蘭空軍基地是美國建造的，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。」

二○○一年九一一恐怖攻擊後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；二○二一年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由神學士政權接掌。

川普十八日結束訪英行程時，突然在記者會上說，美國一直尋求重掌這座基地控制權，並說從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「一個小時」。他十九日告訴媒體，美方正就此事與阿富汗協商。

阿富汗官員已表示反對美軍重回阿富汗。阿富汗外交部官員賈拉爾十八日在社群平台Ｘ發文表示：「阿富汗與美國需要保持互動，但美國不必在阿富汗任何地方繼續駐軍。」

阿富汗媒體廿一日播出國防部參謀長菲特拉特的談話，他說：「最近，有些人說他們針對收回巴格蘭空軍基地一事已與阿富汗展開談判。關於阿富汗領土的任何協議都不可能達成，哪怕只有一吋都不會。我們不需要。」

二○○一年九一一恐怖攻擊後，美軍開始長期駐紮巴格蘭空軍基地；二○二一年七月初拜登擔任總統期間，美國和北約部隊混亂地撤出巴格蘭基地，一個多月後神學士組織攻進喀布爾，美國扶植的阿富汗政府垮台，美軍隨後在二○二一年八月底完全撤出阿富汗。

美國 川普 空軍 美軍 阿富汗 神學士

