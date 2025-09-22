聽新聞
0:00 / 0:00
阿富汗官員 反對巴格蘭基地歸還美國
美國總統川普廿日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學士政府官員廿一日表示，關於該基地的協議「不可能」達成，只要涉及領土，阿富汗寸土不讓。
路透報導，川普廿日在社群平台表示：「巴格蘭空軍基地是美國建造的，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。」
二○○一年九一一恐怖攻擊後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；二○二一年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由神學士政權接掌。
川普十八日結束訪英行程時，突然在記者會上說，美國一直尋求重掌這座基地控制權，並說從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「一個小時」。他十九日告訴媒體，美方正就此事與阿富汗協商。
阿富汗官員已表示反對美軍重回阿富汗。阿富汗外交部官員賈拉爾十八日在社群平台Ｘ發文表示：「阿富汗與美國需要保持互動，但美國不必在阿富汗任何地方繼續駐軍。」
阿富汗媒體廿一日播出國防部參謀長菲特拉特的談話，他說：「最近，有些人說他們針對收回巴格蘭空軍基地一事已與阿富汗展開談判。關於阿富汗領土的任何協議都不可能達成，哪怕只有一吋都不會。我們不需要。」
二○○一年九一一恐怖攻擊後，美軍開始長期駐紮巴格蘭空軍基地；二○二一年七月初拜登擔任總統期間，美國和北約部隊混亂地撤出巴格蘭基地，一個多月後神學士組織攻進喀布爾，美國扶植的阿富汗政府垮台，美軍隨後在二○二一年八月底完全撤出阿富汗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言