加澳英宣布承認巴勒斯坦國 以色列外交更孤立

加拿大、澳洲和英國廿一日相繼宣布正式承認巴勒斯坦國，這給以色列施加更大壓力，要求以色列緩解加薩人道危機，也讓美國的三個主要盟友與川普政府產生分歧。

加澳英這項看似經過協調的聲明，是在紐約聯合國大會年度一般辯論前夕發布，預計法國和葡萄牙也將在廿二日開始的會議投票承認巴勒斯坦建國。

這項聯合行動將加深以色列總理內唐亞胡的外交孤立。英加等國早已宣布，若以色列繼續攻打加薩，他們將承認巴勒斯坦國。但此舉迄今並未有效遏止以軍。以軍行動已造成加薩數萬人死亡，並使當地大部分地區淪為廢墟。

加拿大總理卡尼廿一日率先宣布承認巴勒斯坦國，成為七大工業國集團（Ｇ７）第一個承認巴勒斯坦的國家，澳洲與英國立即跟進。加拿大總理卡尼表示：「加拿大承認巴勒斯坦國並願意成為合作夥伴，承諾為巴勒斯坦國和以色列建立和平未來。」

卡尼說，幾十年來，加拿大預期最終將透過談判實現以巴兩國方案。然而，他說，二○二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列、以色列國會支持吞併被占領的約旦河西岸以及以色列政府對人道主義援助的限制，都讓以巴兩國方案的可能性不斷被嚴重削弱。加拿大因此願意與巴勒斯坦國和以色列國建立夥伴關係，共同「實現和平未來的希望」。

加國總理辦公室聲明中，也批評哈瑪斯恐嚇以色列人民，壓迫加薩人民，造成可怕苦難。

英國首相施凱爾等到美國總統川普上周結束英國國是訪問後才採取行動。川普在訪問期間表示，他不同意此舉動，而是更願意集中精力確保哈瑪斯武裝分子釋放以色列人質。

以色列外交部表示，承認巴勒斯坦國只不過是「獎勵哈瑪斯」，但施凱爾反駁此說。

ＢＢＣ指出，承認巴勒斯坦國具一定的象徵意義，代表強力的道德和政治聲明，但對實際影響不大。由於巴勒斯坦與以色列的長期爭端，巴勒斯坦國仍沒有國際公認的邊界、沒有首都，也沒有軍隊。