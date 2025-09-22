美中爭霸 決戰核能發展

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

投資人都正關注美國和中國大陸人工智慧（AI）爭霸戰中的晶片進步程度，但專家指出，真正決定勝負的戰場將是核能，畢竟最先進的晶片也需要能源才能運作。在此同時，美國公用事業商巨擘正豪賭數十億美元於核融合技術。

美銀預測，2026年全球資料中心驅動AI所用電力，可能會超越整個日本，研究策略師川恩強調核能正成為未來AI成長「必需品」，因為整個壽命周期成本低、碳排少及能持續作為基載能源。

當今多數核電廠仍是透過核分裂釋放熱能和發電。中國大陸和俄羅斯運轉中的少量小型模組化反應爐（SMR），也是屬於更先進的核分裂技術。但美銀表示，現在業界真正夢想達到的「聖杯」，將是核融合。

在美國的核能發展落後中國大陸之際，美國能源部表示，已注意到核融合商機。美國總統川普今年5月簽署四道行政命令，旨在啟動核能投資。川普7月的2025 AI行動計畫也強調發展AI基建的需要，尤其是核能裝置容量。川普上周出訪英國，也和英相施凱爾簽訂有關AI和核電投資的技術合作。

相較於大陸只要三至五年就能蓋出一座核電廠，美國的挑戰包括嚴格的監管規定、高昂前置成本和缺乏專家。此外，SMR技術還沒商用，核融合也仍在萌芽階段。

