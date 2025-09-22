快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

自民黨黨魁選舉 三人呼聲高…都主張以寬鬆措施提振經濟

經濟日報／ 編譯陳律安茅毅／綜合外電
日本前經濟安全保障大臣高市早苗（左）、農林水產大臣小泉進次郎（中）、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。（路透）
日本前經濟安全保障大臣高市早苗（左）、農林水產大臣小泉進次郎（中）、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。（路透）

日本自民黨黨魁選舉定22日開跑，將由日本農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣高市早苗、現任內閣官房長官林芳正等五強角逐，共通點在於都將以寬鬆財政措施提振經濟，但對於貨幣政策看法的分歧，將牽動對日本金融資產表現的影響。

自民黨黨魁選舉22日啟動為期兩周的競選期，將10月4日投票，表態競選者共五人，包括小泉進次郎、高市早苗、林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、以及前外務大臣茂木敏充，較熱門人選為小泉、高市及林芳正。在時事通信社18日公布的最新民調中，自民黨支持者對小泉的支持率為31.8%，對高市的支持率為19.7%。

小泉20日正式宣布參選時也公布政見，包括以新一波經濟措施反制通膨，包括盡快取消汽油稅的暫定稅率，並且改革所得稅制，根據物價與薪資成長來調整所得免稅額，並計劃在五年內把平均薪資提高100萬日圓（6,760美元）。

高市也主打財政刺激，包括提高所得稅免稅門檻、取消汽油稅、以及提高能源與糧食自足率。她這次並未談及對日銀政策的看法。

林芳正的政策立場則處於小泉和高市的中堅，表示推行與薪資成長掛鉤的企業政策，對日銀政策預料將維持現任首相石破茂的不干預路線。

彭博資訊分析，小泉主張鬆綁企業管制，可望推升日股，高市勝選也可能提振市場的風險胃口，有利日股，但由於自民黨主導的執政聯盟並未在參眾兩院享有多數席次，小泉和高市都可能受制於在野勢力，林芳正勝選則預料將維持現行政策，對市場的影響最小。

林芳正 自民黨

延伸閱讀

支持刺激政策的高市早苗 要角逐自民黨總裁 力拚成為日本首位女首相

小泉進次郎與高市早苗再戰自民黨總裁選舉 麻生派動向成關鍵

日本政府樂見美國調降車稅 企業負擔依舊沉重

小林鷹之高喊改革 三大主軸挑戰日本自民黨總裁選

相關新聞

自民黨黨魁選舉 三人呼聲高…都主張以寬鬆措施提振經濟

日本自民黨黨魁選舉定22日開跑，將由日本農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣高市早苗、現任內閣官房長官林芳正等五強角逐...

英國、加拿大、澳大利亞宣布承認巴勒斯坦國

（德國之聲中文網）英國首相斯塔默周日宣布，英國正式承認巴勒斯坦國。此舉緊隨加拿大和澳大利亞之後，顯示英聯邦國家之間的協調行動。 這一決定打破了英國長期以來的政策。歷屆政府均主張，應將承認巴勒斯坦

美中爭霸 決戰核能發展

投資人都正關注美國和中國大陸人工智慧（AI）爭霸戰中的晶片進步程度，但專家指出，真正決定勝負的戰場將是核能，畢竟最先進的...

加澳英宣布承認巴勒斯坦國 以色列外交更孤立

加拿大、澳洲和英國廿一日相繼宣布正式承認巴勒斯坦國，這給以色列施加更大壓力，要求以色列緩解加薩人道危機，也讓美國的三個主...

阿富汗官員 反對巴格蘭基地歸還美國

美國總統川普廿日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學士...

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

美國CNN報導，以色列政治人物紛紛譴責加拿大、澳洲和英國相繼承認巴勒斯坦國，但總理內唐亞胡辦公室尚未發表任何聲明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。