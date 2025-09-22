自民黨黨魁選舉 三人呼聲高…都主張以寬鬆措施提振經濟

日本自民黨黨魁選舉定22日開跑，將由日本農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣高市早苗、現任內閣官房長官林芳正等五強角逐，共通點在於都將以寬鬆財政措施提振經濟，但對於貨幣政策看法的分歧，將牽動對日本金融資產表現的影響。

自民黨黨魁選舉22日啟動為期兩周的競選期，將10月4日投票，表態競選者共五人，包括小泉進次郎、高市早苗、林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、以及前外務大臣茂木敏充，較熱門人選為小泉、高市及林芳正。在時事通信社18日公布的最新民調中，自民黨支持者對小泉的支持率為31.8%，對高市的支持率為19.7%。

小泉20日正式宣布參選時也公布政見，包括以新一波經濟措施反制通膨，包括盡快取消汽油稅的暫定稅率，並且改革所得稅制，根據物價與薪資成長來調整所得免稅額，並計劃在五年內把平均薪資提高100萬日圓（6,760美元）。

高市也主打財政刺激，包括提高所得稅免稅門檻、取消汽油稅、以及提高能源與糧食自足率。她這次並未談及對日銀政策的看法。

林芳正的政策立場則處於小泉和高市的中堅，表示推行與薪資成長掛鉤的企業政策，對日銀政策預料將維持現任首相石破茂的不干預路線。

彭博資訊分析，小泉主張鬆綁企業管制，可望推升日股，高市勝選也可能提振市場的風險胃口，有利日股，但由於自民黨主導的執政聯盟並未在參眾兩院享有多數席次，小泉和高市都可能受制於在野勢力，林芳正勝選則預料將維持現行政策，對市場的影響最小。