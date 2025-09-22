英澳加承認巴勒斯坦國 自治政府外長：更近主權獨立

巴勒斯坦自治政府外交事務首長沙辛表示，在本週承認巴勒斯坦國的世界各國正採取不可逆轉舉措，這能維護以色列與巴勒斯坦「兩國方案」，並讓巴勒斯坦更接近主權和獨立。

路透社報導，英國、加拿大及澳洲加入其他國家的行列 ，在今天正式承認巴勒斯坦國。

沙辛（Varsen Aghabekian Shahin）於約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）告訴記者：「目前是時候了，明天是個歷史性的日子，我們需要在此基礎上繼續努力，這並非終點。」

她還提到以色列在加薩走廊（Gaza Strip）持續近2年的軍事行動，「這項舉措將使我們更接近主權及獨立，雖然可能無法明天就結束這場戰爭，但它是向前邁出的一步」。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）今天也指出，英國承認巴勒斯坦國是當地邁向長久和平的必要一步。

美國先前拒發簽證給阿巴斯，使他無法前往紐約參加聯合國大會（General Assembly）。

聯合國大會19日通過決議，允許阿巴斯用視訊或預錄影片方式出席明天於聯合國召開的一場峰會，這場會議由法國和沙烏地阿拉伯召集，目的是凝聚支持採取「兩國方案」解決以巴問題。