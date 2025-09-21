加澳英承認巴勒斯坦國 以色列政界炸鍋但內唐亞胡尚未發聲明

美國CNN報導，以色列政治人物紛紛譴責加拿大、澳洲和英國相繼承認巴勒斯坦國，但總理內唐亞胡辦公室尚未發表任何聲明。

以色列國會（Knesset）議長歐哈納批評英國首相施凱爾是「做出不光彩選擇的現代綏靖主義者」。

極右派的以色列國家安全部長班吉維爾表示，承認巴勒斯坦國是獎勵這些殺人犯，並說「要求立即實施反制措施：立即在猶太和撒馬利亞地區行使主權，並使『巴勒斯坦權力機構』徹底解體」。以色列常以猶太和撒馬利亞地區稱呼他們占領的約旦河西岸。

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）則回應，「英國和其他國家決定以色列未來的時代已經結束」。他說：「對這個反以色列行動的唯一回應措施，是對猶太人家族出身地猶太和撒馬利亞行使主權，並徹底從議程中剷除建立巴勒斯坦國的愚蠢想法。」

以色列左派反對黨民主黨黨魁戈蘭（Yair Golan）表示，各國「單方面承認巴勒斯坦國」是「內唐亞胡和史莫特里奇的嚴重外交失敗，這項舉措對以色列安全具破壞性」。

代表許多人質家屬的「人質和失蹤家庭論壇」表示，他們「譴責多國『單方面承認巴勒斯坦』，卻對10月7日大屠殺後仍被哈瑪斯挾持的48名人質視而不見」。