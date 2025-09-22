英國、加拿大、澳大利亞宣布承認巴勒斯坦國

（德國之聲中文網）英國首相斯塔默周日宣布，英國正式承認巴勒斯坦國。此舉緊隨加拿大和澳大利亞之後，顯示英聯邦國家之間的協調行動。

這一決定打破了英國長期以來的政策。歷屆政府均主張，應將承認巴勒斯坦納入和平進程的一部分。斯塔默今年七月曾向以色列下最後通牒，稱若以色列不采取“實質行動終結加薩地區的惡劣局勢”，英國將在聯合國大會上承認巴勒斯坦。至此，英國已加入聯合國逾140個承認巴勒斯坦國的成員行列。

澳大利亞、加拿大亦宣布承認巴勒斯坦

澳大利亞總理阿爾巴尼斯同日宣布，該國正式承認“獨立與主權的巴勒斯坦國”。他表示，此項決定“與加拿大及英國共同采取行動，是國際社會協調努力的一部分，旨在為兩國解決方案注入新動力”。

他並強調：“今天的承認行動體現了澳大利亞對兩國方案的長期承諾，這始終是以色列人和巴勒斯坦人民實現持久和平與安全的唯一途徑。”

加拿大總理卡尼亦於周日宣布，加拿大正式承認巴勒斯坦國。他在社交平台X發文表示，加拿大“願與巴勒斯坦國和以色列攜手合作，共同構建和平未來的承諾”。

挪威、西班牙、愛爾蘭宣布將承認巴勒斯坦國

與此同時，以色列總理內塔尼亞胡周日誓言將抵制建立巴勒斯坦國的倡議。預計下周將有多個國家在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國地位。

內塔尼亞胡在內閣會議上表示：“我們還需在聯合國及其他所有場合奮鬥，對抗針對我國的虛假宣傳，反對建立巴勒斯坦國的呼聲，因為這將危及我國生存，並成為對恐怖主義荒謬的獎賞。”

隨著以色列在加沙城的軍事行動升級，越來越多的西方國家轉變立場，向以色列施加壓力。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】