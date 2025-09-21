聽新聞
0:00 / 0:00
英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯
英國天空新聞報導，英國首相施凱爾稍早在社群媒體X發表聲明承認巴勒斯坦國，並反駁外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯的說法。
施凱爾表示：「今天，為了重新燃起和平和兩國解決方案的希望，身為這個偉大國家的首相，我明確表示英國承認巴勒斯坦國。」
外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯，施凱爾反駁說：「這個解決方案並非獎勵哈瑪斯，因為它意味著哈瑪斯將沒有未來。他們在政府中不會有任何作用，在安全上也是。我們已制裁哈瑪斯，且將採取進一步行動。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言