英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾稍早在社群媒體X發表聲明承認巴勒斯坦國，並反駁外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯的說法。

施凱爾表示：「今天，為了重新燃起和平和兩國解決方案的希望，身為這個偉大國家的首相，我明確表示英國承認巴勒斯坦國。」

外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯，施凱爾反駁說：「這個解決方案並非獎勵哈瑪斯，因為它意味著哈瑪斯將沒有未來。他們在政府中不會有任何作用，在安全上也是。我們已制裁哈瑪斯，且將採取進一步行動。」