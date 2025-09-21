快訊

于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

聽新聞
0:00 / 0:00

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾18日在英格蘭中部艾爾斯伯里的契克斯與美國總統川普會面後，一起召開聯合記者會。法新社
英國首相施凱爾18日在英格蘭中部艾爾斯伯里的契克斯與美國總統川普會面後，一起召開聯合記者會。法新社

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾稍早在社群媒體X發表聲明承認巴勒斯坦國，並反駁外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯的說法。

施凱爾表示：「今天，為了重新燃起和平和兩國解決方案的希望，身為這個偉大國家的首相，我明確表示英國承認巴勒斯坦國。」

外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯，施凱爾反駁說：「這個解決方案並非獎勵哈瑪斯，因為它意味著哈瑪斯將沒有未來。他們在政府中不會有任何作用，在安全上也是。我們已制裁哈瑪斯，且將採取進一步行動。」

英國 哈瑪斯 施凱爾 巴勒斯坦

延伸閱讀

加拿大宣布「承認巴勒斯坦國」成G7首例 澳洲、英國也跟進

馬克宏：戰爭釀加薩平民死傷 以色列自毀形象信譽

英擬承認巴勒斯坦國 川普：不同意英首施凱爾立場

美媒：以軍發動加薩市地面攻勢 目標剷除哈瑪斯

相關新聞

加拿大宣布「承認巴勒斯坦國」成G7首例 澳洲、英國也跟進

英國天空新聞報導，加拿大總理卡尼21日宣布承認巴勒斯坦國，成為七大工業國集團（G7）第一個承認巴勒斯坦的國家。澳洲、英國...

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾稍早在社群媒體X發表聲明承認巴勒斯坦國，並反駁外界質疑承認巴勒斯坦國是獎勵哈瑪斯的說法。

將在聯合國大會提反對 內唐亞胡：建巴勒斯坦國對以色列構成威脅

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，建立巴勒斯坦國將對以色列構成生存威脅，他誓言在下週聯...

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

美國總統川普20日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學...

英國擬承認巴勒斯坦國 遭以色列人質家屬強烈批評

英國首相施凱爾預計當地時間21日下午發布聲明，承認巴勒斯坦國。英國BBC報導，此舉遭以色列人質家屬強烈批評。

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

加拿大總理卡尼21日在社群媒體X宣布，加拿大承認巴勒斯坦國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。