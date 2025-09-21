聽新聞
加拿大宣布「承認巴勒斯坦國」成G7首例 澳洲、英國也跟進
英國天空新聞報導，加拿大總理卡尼21日宣布承認巴勒斯坦國，成為七大工業國集團（G7）第一個承認巴勒斯坦的國家。澳洲、英國隨後也宣布承認巴勒斯坦。
加拿大總理卡尼表示：「加拿大承認巴勒斯坦國，並願意成為合作夥伴，承諾為巴勒斯坦國和以色列建立和平的未來。」
卡尼在聲明中說，幾十年來，加拿大預期最終將透過談判，實現以巴兩國方案。然而，他說，2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列、以色列國會支持吞併被占領的約旦河西岸以及以色列政府對人道主義援助的限制，都讓以巴兩國方案的可能性持續並嚴重被削弱。
加國總理辦公室聲明說，哈瑪斯恐嚇以色列人民，壓迫加薩人民，造成可怕苦難。哈瑪斯竊取巴勒斯坦人民的利益，剝奪他們的生命和自由，並且無法決定他們的未來，以色列政府則在阻止巴勒斯坦國的建立，還公開宣稱「不會有巴勒斯坦國」。
總理辦公室說，加拿大因此願意與巴勒斯坦國和以色列國建立夥伴關係，共同「實現和平未來的希望」。
