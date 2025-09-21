將在聯合國大會提反對 內唐亞胡：建巴勒斯坦國對以色列構成威脅

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，建立巴勒斯坦國將對以色列構成生存威脅，他誓言在下週聯合國大會反對相關行動。

法新社報導，內唐亞胡告訴他的內閣：「我們也需要在聯合國以及其他所有場合，對抗針對我們的虛假宣傳，並且反對要求建立巴勒斯坦國的呼聲，這將危及我們的生存，並荒謬地獎勵恐怖主義。國際社會未來幾天將聽到我們的立場。」

內唐亞胡還提及，以色列在對抗黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的戰爭取得勝利，為以色列與北方鄰國黎巴嫩及敘利亞的和平創造了可能性。