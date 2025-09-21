英國擬承認巴勒斯坦國 遭以色列人質家屬強烈批評

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾18日在英格蘭中部艾爾斯伯里的契克斯與美國總統川普會面後，一起召開聯合記者會。法新社
英國首相施凱爾18日在英格蘭中部艾爾斯伯里的契克斯與美國總統川普會面後，一起召開聯合記者會。法新社

英國首相施凱爾預計當地時間21日下午發布聲明，承認巴勒斯坦國。英國BBC報導，此舉遭以色列人質家屬強烈批評。

16名人質家屬20日在一封公開信中，敦促施凱爾不要實施承認巴勒斯坦計畫。

信中寫道：「您聲明英國計畫在聯合國大會宣布承認巴勒斯坦國，令人遺憾，這使我們將摯愛親友帶回家的行動複雜化。哈瑪斯已開始慶祝，將英國的決定視為勝利，並違背停火協議。我們寫這封信只是為了向您提出簡單的請求，在摯愛的親友回家和我們的懷抱前，不要採取這個舉措。」

BBC指出，目前還有48名以色列人質仍被哈瑪斯挾持在加薩，其中20人被認為還活著。

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

美國總統川普20日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學...

將在聯合國大會提反對 內唐亞胡：建巴勒斯坦國對以色列構成威脅

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，建立巴勒斯坦國將對以色列構成生存威脅，他誓言在下週聯...

以色列軍方攻擊加薩市 巴勒斯坦當局：至少31人死亡

加薩走廊衛生當局表示，以色列軍方今天炸毀更多加薩市（Gaza City）民宅，至少導致31名巴勒斯坦人喪生，迫使許多人逃...

逾萬人聚集馬尼拉抗議貪腐 17人因縱火、向警方丟石頭被捕

美聯社報導，菲律賓警方21日逮捕17人，這些多半穿著黑衣戴著面具的人，涉嫌在通往總統府馬拉坎南宮的一座橋梁附近，點火焚燒...

