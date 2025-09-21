聽新聞
英國擬承認巴勒斯坦國 遭以色列人質家屬強烈批評
英國首相施凱爾預計當地時間21日下午發布聲明，承認巴勒斯坦國。英國BBC報導，此舉遭以色列人質家屬強烈批評。
16名人質家屬20日在一封公開信中，敦促施凱爾不要實施承認巴勒斯坦計畫。
信中寫道：「您聲明英國計畫在聯合國大會宣布承認巴勒斯坦國，令人遺憾，這使我們將摯愛親友帶回家的行動複雜化。哈瑪斯已開始慶祝，將英國的決定視為勝利，並違背停火協議。我們寫這封信只是為了向您提出簡單的請求，在摯愛的親友回家和我們的懷抱前，不要採取這個舉措。」
BBC指出，目前還有48名以色列人質仍被哈瑪斯挾持在加薩，其中20人被認為還活著。
