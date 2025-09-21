以色列軍方攻擊加薩市 巴勒斯坦當局：至少31人死亡

快訊

中央社／ 加薩21日綜合外電報導
以色列軍方多次攻擊加薩市，造成嚴重傷亡。圖／歐新社
以色列軍方多次攻擊加薩市，造成嚴重傷亡。圖／歐新社

加薩走廊衛生當局表示，以色列軍方今天炸毀更多加薩市（Gaza City）民宅，至少導致31名巴勒斯坦人喪生，迫使許多人逃離家園。

路透社報導，以哈戰爭爆發已將近兩年，以色列將加薩市敘述成巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的最後堡壘，以軍自本月發動地面攻勢以來，持續摧毀加薩市建築，並稱這些建築為哈瑪斯所利用。

醫療人員指出，加薩市今天罹難者中包括一位孕婦及兩名孩童。以軍未立即對此作出回應，但發表聲明稱擊斃多名武裝分子。

目擊者今天指稱，以色列戰車正從加薩市南部郊區塔哈瓦（Tel Al-Hawa）向西推進。

戰爭 以色列 巴勒斯坦 加薩走廊

