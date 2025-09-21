快訊

逾萬人聚集馬尼拉抗議貪腐 17人因縱火、向警方丟石頭被捕

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
菲律賓一名抗議者21日參加首都馬尼拉的反貪腐集會，揮舞綁著鱷魚娃娃的菲律賓國旗。美聯社
美聯社報導，菲律賓警方21日逮捕17人，這些多半穿著黑衣戴著面具的人，涉嫌在通往總統府馬拉坎南宮的一座橋梁附近，點火焚燒一輛封鎖橋梁卡車的輪胎，並向鎮暴警察投擲石塊。

這場短暫的混亂並未涉及馬尼拉其他地方舉行的兩場反貪腐和平示威，但促使馬拉坎南宮附近實施安全封鎖。

目前尚不清楚這些被捕的人是否參加反貪腐示威。約1萬8000人在馬尼拉的一處國家公園和乙沙大道（EDSA national highway）沿線舉行和平反貪腐示威，此處曾是1986年人民力量示威推翻老馬可仕政權的抗議現場。

警方逮捕這17人後發表聲明中表示，局勢已受到「控制」，並警告不會容忍暴力和破壞行為。警方說：「我們尊重大眾和平集會權利，但我們強烈呼籲所有人保持冷靜，避免使用暴力。」

然而，被捕嫌犯的數十名同夥隨後跑到馬拉坎南宮附近另一條道路，在牆壁和水泥柱上塗鴉，有些人揮舞菲律賓國旗，並展示寫有反貪腐口號的海報。警方使用催淚瓦斯應對，並逮捕更多人。

菲律賓防洪工程貪汙醜聞，據信讓納稅人損失數十億美元。法新社報導，菲律賓總統馬可仕在7月國情咨文中將這些所謂「幽靈基建工程」列為重點，加上數周來的致命洪災，菲國民眾對這些工程的憤怒情緒便不斷高漲。本月稍早，一家建築公司業主指控近30名眾議員及公共工程與公路部官員收賄。

衝突 菲律賓 馬尼拉

