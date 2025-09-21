聽新聞
不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」
美國總統川普20日警告阿富汗，若不將阿富汗巴格蘭空軍基地歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。法新社報導，一名阿富汗神學士政府官員表示，關於該基地的協議「不可能」達成。
阿富汗媒體播出國防部參謀長菲特拉特（Fasihuddin Fitrat）的評論。他說：「最近，有些人說他們針對收回巴格蘭空軍基地一事已與阿富汗展開談判。關於阿富汗領土的任何協議都不可能達成，哪怕只有一吋都不會。我們不需要。」
2001年911恐怖攻擊後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；2021年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由神學士政權接掌。
