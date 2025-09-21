英國擬承認巴勒斯坦國 副首相強調「須配合和平進程」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報導今天將宣布承認巴勒斯坦國。英國副首相拉米強調，承認巴勒斯坦國不會使其在一夕之間建國，必須配合更廣泛的和平進程。
拉米（David Lammy）告訴英國天空電視台（SkyNews），任何承認巴勒斯坦的舉措，都是為了維持兩國方案的前景，施凱爾今天稍晚將就是否承認巴勒斯坦國作出決定。
施凱爾今年7月曾表示，除非以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火，並允許更多援助進入加薩，否則英國將承認巴勒斯坦國。
大多數英國媒體報導，英國今天將正式承認巴勒斯坦國。
