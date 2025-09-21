試圖開啟美中對話…美眾議員代表團正式訪中 將與大陸總理李強會晤

路透21日報導，美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員，當天正式訪問中國大陸並將舉行會談，該代表團預計在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強。

美國國家廣播公司（NBC）9日曾報導，聯邦眾院軍事委員會民主黨首席議員史密斯本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國，史密斯說該訪問是試圖開啟美中對話的一環，這很重要；至於訪團是否會晤中國國家主席習近平，當時他說正在洽詢，還不清楚。

該報導說，這是2019年以來，美國眾議員首次以官方身分訪中；史密斯籌組的國會代表團另預定停留柬埔寨，但台灣不會列入行程，共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯不會同行。