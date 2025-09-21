以巴衝突未歇 卡達元首前往紐約參加聯合國大會
卡達當局今天表示，卡達元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）已經啟程前往美國紐約，要參加即將舉行的聯合國大會（General Assembly）會議。
路透社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭即將滿兩週年之際，世界各國領袖紛紛齊聚紐約。
加薩走廊人道危機持續惡化，有饑荒監測機構警告，當地已發生饑荒，並可能於9月底之前蔓延。
另外，美國先前拒發簽證給巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（MahmoudAbbas），使他無法前往紐約。
聯合國大會19日通過決議，允許阿巴斯用視訊或預錄影片方式出席22日在聯合國召開的一場峰會，這場會議由法國和沙烏地阿拉伯召集，目的是凝聚支持採取「兩國方案」解決以巴問題。
