韓聯社指北韓籌備10月閱兵 習近平是否出席引關注

據報導，南韓政府透過衛星畫面判斷，北韓可能在10月10日舉行執政的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。由於北韓領導人金正恩日前才出席北京九三閱兵，中國國家主席習近平是否會對北韓回訪受到關注。

韓聯社今天報導，南韓政府消息人士21日稱，7月初起，衛星在北韓美林機場附近閱兵訓練場的上空捕捉到疑似為制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。

這名人士說，據此推測，北韓可能在籌備定於10月10日舉行的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往。

報導說，北韓上一次閱兵式在2023年9月8日夜間舉行，直到次日淩晨。

此外，南韓政府方面還掌握到，北韓自今年初起向多國政要發出邀請，多國高層人士已預計出席相關紀念活動。

報導說，北韓國務委員會委員長金正恩9月3日出席了中國舉行的抗戰勝利紀念活動，習近平是否會在此時對北韓回訪，備受關注。