快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

韓聯社指北韓籌備10月閱兵 習近平是否出席引關注

中央社／ 台北21日電
圖為北韓領導人金正恩（左）及大陸國家主席習近平（右）。圖／美聯社
圖為北韓領導人金正恩（左）及大陸國家主席習近平（右）。圖／美聯社

據報導，南韓政府透過衛星畫面判斷，北韓可能在10月10日舉行執政的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。由於北韓領導人金正恩日前才出席北京九三閱兵，中國國家主席習近平是否會對北韓回訪受到關注。

韓聯社今天報導，南韓政府消息人士21日稱，7月初起，衛星在北韓美林機場附近閱兵訓練場的上空捕捉到疑似為制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。

這名人士說，據此推測，北韓可能在籌備定於10月10日舉行的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往。

報導說，北韓上一次閱兵式在2023年9月8日夜間舉行，直到次日淩晨。

此外，南韓政府方面還掌握到，北韓自今年初起向多國政要發出邀請，多國高層人士已預計出席相關紀念活動。

報導說，北韓國務委員會委員長金正恩9月3日出席了中國舉行的抗戰勝利紀念活動，習近平是否會在此時對北韓回訪，備受關注。

北韓 閱兵 南韓 北京 習近平 金正恩

延伸閱讀

美中TikTok交易分一杯羹？ 白宮擬抽成數十億美元

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

白宮：新TikTok美國實體董事會將由美國人主導

川習通話解讀 實質成果有限…川普聲稱習近平批准了TikTok交易

相關新聞

試圖開啟美中對話…美眾議員代表團正式訪中 將與大陸總理李強會晤

路透21日報導，美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員，當天正式訪問中國大陸並將舉行會談，該代表團預計在北京...

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）16日在紐約時報撰文指出，美國總統川普對於俄烏戰的始作俑者、俄羅斯...

韓聯社指北韓籌備10月閱兵 習近平是否出席引關注

據報導，南韓政府透過衛星畫面判斷，北韓可能在10月10日舉行執政的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。由於北韓領導人金正恩...

Z世代發起！秘魯首都反政府示威 警民爆發衝突

秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突，民眾朝警方丟擲石塊、木棍，警方則發射催淚...

阿根廷總統訪美 將與川普、內唐亞胡在紐約會面

阿根廷總統府今天表示，總統米雷伊（Javier Milei）23日將在紐約與美國總統川普（Donald Trump）會面...

在飲料下藥…被控對女同僚企圖不軌 法參議員：下月辭職

法國參議員葛利歐（Joel Guerriau）受控對女議員若索（Sandrine Josso）飲料中下藥意圖性侵，他今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。