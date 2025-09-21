快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

聽新聞
0:00 / 0:00

Z世代發起！秘魯首都反政府示威 警民爆發衝突

中央社／ 利馬20日綜合外電報導
秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突。圖／路透社
秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突。圖／路透社

秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突，民眾朝警方丟擲石塊、木棍，警方則發射催淚瓦斯驅散人群。

法新社報導，這起示威活動由一群「Z世代」（Generation Z）年輕人發起，此時祕魯社會大眾對組織犯罪、公務員貪腐及近來退休金改革不滿的情緒日益高漲。

化名葛蕾蒂絲的54歲抗議民眾受訪表示：「現今的民主比過去還要限縮。情況正日益惡化…因為恐懼害怕和勒索敲詐。」

據報導，約有500民眾聚集在利馬市中心，現場大批警力戒備。人群試圖接近市中心的行政機關和國會大樓時，與警方發生衝突。

另一名抗議群眾艾瑪指出：「國會公信力已盪然無存，甚至未獲得人民認可…正把國家搞得天翻地覆。」

當地廣播電台Exitosa報導，自家1名記者和攝影師遭警方發射橡膠子彈，因此受傷。祕魯警方表示，現場至少3名員警受傷。

祕魯近來勒索財物案件與組織犯罪頻傳，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）支持度持續下滑，他的任期將於明年屆滿。有幾項民調顯示，政府與保守派主導的國會普遍被民眾視為腐敗的機構。

祕魯國會本週稍早通過一項法案，要求年輕族群加入個人退休基金計畫，但許多人正面臨就業環境不穩定的情況。

祕魯 衝突

延伸閱讀

厄瓜多總統鐵腕打毒品幫派 欲推新憲遭法院擋下

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

虛擬「周爺爺」說明法案 立院應用AI指引中文版今發布

相關新聞

試圖開啟美中對話…美眾議員代表團正式訪中 將與大陸總理李強會晤

路透21日報導，美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯領導的一群跨黨派眾議員，當天正式訪問中國大陸並將舉行會談，該代表團預計在北京...

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）16日在紐約時報撰文指出，美國總統川普對於俄烏戰的始作俑者、俄羅斯...

韓聯社指北韓籌備10月閱兵 習近平是否出席引關注

據報導，南韓政府透過衛星畫面判斷，北韓可能在10月10日舉行執政的朝鮮勞動黨建黨80週年紀念閱兵式。由於北韓領導人金正恩...

Z世代發起！秘魯首都反政府示威 警民爆發衝突

秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突，民眾朝警方丟擲石塊、木棍，警方則發射催淚...

阿根廷總統訪美 將與川普、內唐亞胡在紐約會面

阿根廷總統府今天表示，總統米雷伊（Javier Milei）23日將在紐約與美國總統川普（Donald Trump）會面...

在飲料下藥…被控對女同僚企圖不軌 法參議員：下月辭職

法國參議員葛利歐（Joel Guerriau）受控對女議員若索（Sandrine Josso）飲料中下藥意圖性侵，他今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。