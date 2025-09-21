聽新聞
Z世代發起！秘魯首都反政府示威 警民爆發衝突
秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突，民眾朝警方丟擲石塊、木棍，警方則發射催淚瓦斯驅散人群。
法新社報導，這起示威活動由一群「Z世代」（Generation Z）年輕人發起，此時祕魯社會大眾對組織犯罪、公務員貪腐及近來退休金改革不滿的情緒日益高漲。
化名葛蕾蒂絲的54歲抗議民眾受訪表示：「現今的民主比過去還要限縮。情況正日益惡化…因為恐懼害怕和勒索敲詐。」
據報導，約有500民眾聚集在利馬市中心，現場大批警力戒備。人群試圖接近市中心的行政機關和國會大樓時，與警方發生衝突。
另一名抗議群眾艾瑪指出：「國會公信力已盪然無存，甚至未獲得人民認可…正把國家搞得天翻地覆。」
當地廣播電台Exitosa報導，自家1名記者和攝影師遭警方發射橡膠子彈，因此受傷。祕魯警方表示，現場至少3名員警受傷。
祕魯近來勒索財物案件與組織犯罪頻傳，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）支持度持續下滑，他的任期將於明年屆滿。有幾項民調顯示，政府與保守派主導的國會普遍被民眾視為腐敗的機構。
祕魯國會本週稍早通過一項法案，要求年輕族群加入個人退休基金計畫，但許多人正面臨就業環境不穩定的情況。
