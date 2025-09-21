阿根廷總統訪美 將與川普、內唐亞胡在紐約會面
阿根廷總統府今天表示，總統米雷伊（Javier Milei）23日將在紐約與美國總統川普（Donald Trump）會面，這是他此次紐約之行的一部分。
米雷伊還將在聯合國大會場邊與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。
米雷伊本週表示，阿根廷將在明年開設駐耶路撒冷大使館，以表達對以色列的支持。米雷伊也多次表示支持川普。
阿根廷執政黨在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）選舉失利，金融市場遭遇重大壓力之際，正為其經濟政策爭取支持。
米雷伊、外交部長魏森（Gerardo Werthein）和經濟部長卡布托（Luis Caputo）等人22日將與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言