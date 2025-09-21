阿根廷總統訪美 將與川普、內唐亞胡在紐約會面

阿根廷總統府今天表示，總統米雷伊（Javier Milei）23日將在紐約與美國總統川普（Donald Trump）會面，這是他此次紐約之行的一部分。

米雷伊還將在聯合國大會場邊與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。

米雷伊本週表示，阿根廷將在明年開設駐耶路撒冷大使館，以表達對以色列的支持。米雷伊也多次表示支持川普。

阿根廷執政黨在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）選舉失利，金融市場遭遇重大壓力之際，正為其經濟政策爭取支持。

米雷伊、外交部長魏森（Gerardo Werthein）和經濟部長卡布托（Luis Caputo）等人22日將與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面。