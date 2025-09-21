在飲料下藥…被控對女同僚企圖不軌 法參議員：下月辭職

法國參議員葛利歐（Joel Guerriau）受控對女議員若索（Sandrine Josso）飲料中下藥意圖性侵，他今天說將於10月初辭去參議員職；但若索對葛利歐拖延辭職表示「噁心」。

葛利歐涉嫌2023年11月在國民議會女議員若索的香檳中摻藥，意圖不軌，現正等候審判。

現年67歲的葛利歐否認相關指控。他向法新社證實，他將於10月初辭去參議員一職。

連任3屆的葛利歐表示，辭職早在自己規劃之內。

對此，若索發表聲明指出，葛利歐辯稱這是出於個人規劃，與他極為嚴重的司法案件無關，「聽到這個消息只讓我感到噁心」。

她表示：「加害者又一次可以自行決定說辭、退場時間和方式。」

若索指出：「這不是負責任或該有的行為，而是一次策略性作法，在距離開庭審判僅數月之際，卻還能繼續享受任內的諸多特權。」

今年7月，參議院議長拉謝（Gerard Larcher）已宣布，將葛利歐案件送交紀律委員會審查，他有可能面臨紀律處分。

葛利歐遭受指控後，也被所屬中間偏右政黨「地平線」（Horizons）停權，該黨表示葛利歐受指控「意圖強暴或性侵」。

針對外界質疑，葛利歐堅稱並非故意，稱這起事件是「處理失誤」。

法國檢方表示，隸屬中間派民主運動黨（MoDem）的若索，事發當晚在葛利歐位於巴黎的家中喝了一杯香檳後感到不適。這兩人相識約10年，但沒有親密關係。

若索的委任律師說：「她使盡全身的力氣和專注力，才千鈞一髮從那次的攻擊脫身。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康