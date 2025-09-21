美國造船進度慢 澳投書籲與日合作潛艇

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美國可能無法賣核子潛艦給澳洲，不如尋求日本協助！由於美國海軍造船延宕，澳洲近日向日本購買最上級護衛艦，以便深化日本與澳洲的國防合作。《東亞論壇》有投書建議，澳洲還可以在AUKUS的框架下，跟日本購買潛艦，分散美國供應與盟邦不穩之風險，還有減少中國擴張的不確定性。

日本船艦設備更好

根據《東亞論壇》投書指出，澳洲2025年決定跟日本購買11艘性能升級的最上級護衛艦。比起採購的競爭對手、德國的蒂森克虜伯集團，日本的三菱重工打造的最上級護衛艦有更長的航行距離、更廣泛的防守範圍與先進的感應系統與戰斧巡弋飛彈。隨著美國交船緩慢，中國擴張增加，投書建議澳洲增加與日本合作空間。

雖然澳洲2014年曾考慮購買美國潛艦，但後來在2016年放棄。而美國在與南韓簽定貿易協定時曾要求南韓協助美國發展造船業，而澳洲曾為了購買美國核子潛艦，放棄購買法國的柴電潛艦，引發法國不滿。

澳洲前外交部長唐納提醒，澳洲如今沒有適合美國核潛艦的基地，也沒有興建核潛艦的能力，需要儘速尋找他國替代方案。

跟川普合作風險高

投書建議，澳洲應該與日本合作，研發符合美國格式的非核電潛艇，且相關設備也可以用在四方安全會談與北約，進行互相支援，同時符合川普要盟國增加軍費負擔的方向。美國國防部副部長柯比也說，美國盟友應該承擔更多風險與責任、增加國防支出以因應中國的軍事擴張。

《南華早報》提到，美國在川普優先的前提下，更新了AUKUS對澳洲的援助，包括更嚴格的技術轉換，還有要澳洲負擔更多成本。西澳國防與安全大學研究員李布朗說，AUKUS雖符合美國現有利益，但在川普政權下任何事情都有可能發生，澳洲還是要小心提防。

【更多精采內容，詳見 】