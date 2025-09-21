紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）16日在紐約時報撰文指出，美國總統川普對於俄烏戰的始作俑者、俄羅斯總統普丁，始終未端出具體懲罰措施，有失其自由世界領導人的身分。佛里曼在文中以一個詞批評川普缺乏遠見：中國人玩西洋棋，美國人玩跳棋，而川普在玩「大富翁」。

佛里曼擔任新聞記者及專欄作家超過40年，著有知名暢銷書《世界是平的》《從貝魯特到耶路撒冷》等，曾獲三座普立茲新聞獎。他在文中說，他上周去烏克蘭首都基輔參加一項會議，採訪烏克蘭和歐洲官員、分析師和企業家。幾乎每一場私下談話中，都出現一個類似問題：川普到底怎麼了？普丁一直在對川普吐口水，川普卻一直在對全世界說「下雨了」。

如今沒有人想公開談論此事。烏克蘭和歐洲官員在公開場合都盛讚川普、感謝川普，他們都希望，如果大家假裝川普做了許多事，川普就不會徹底拋棄烏克蘭。

但就在本月9日，俄羅斯派出19架無人機進入波蘭，歐洲盟國對於川普的回應感到震驚。在波蘭之後，俄國無人機或戰機還陸續進出了羅馬尼亞、愛沙尼亞。

對於俄國無人機進入波蘭，北約緊急出動戰鬥機將俄機擊落，波蘭總理圖斯克稱此為「二戰以來我們最接近爆發衝突的一次」，德國總理梅爾茨稱其為「對歐洲和平的非常嚴重威脅」。根據德國世界頻道（WELT），5架俄羅斯無人機在直飛北約基地時，被荷蘭的F-35戰鬥機攔截，這表明俄機可能是被派去測試北約的反應能力。

川普先是在他的「真實社群」平台發文：「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？我們來了！」隔天他甚至懷疑俄國不是蓄意為之，川普發文說：「這可能是出了錯，但對於這種情況我不高興。」

佛里曼說，就此事件問道「怎麼回事」，聽起來不像是自由世界領導人，而像個10幾歲的博主，評論某個影星在公共場合做出尷尬舉動。

川普之所以如此，原因之一是本屆政府缺乏真正的政策制定流程，川普透過社群媒體發布的政策聲明，似乎都未經國務院或中央情報局專家的事前審核，任何政策也似乎並非由參議院或眾議院外交事務委員會主導；每當國務卿盧比歐置身川普身邊時，總是一臉茫然，眼神就像在竭力掩飾自己的困惑。

佛里曼告訴烏克蘭及歐洲官員，在國家博弈中，中國大陸比美國老練，總是提前思考許多步，可說是中國人玩西洋棋，而美國人玩跳棋；川普的情況也有點類似，只不過川普既不玩跳棋，也不玩西洋棋，他在玩紙本遊戲「大富翁」。

佛里曼認為，川普對於其他國家的評斷，並非來自那些國家是否與美國共享民主價值，或甚至與美國利益一致，而是看對方的身家貧富、是否享有與美國貿易順差、是否就是未來川普旅館或高爾夫球場所在地，以及該國領袖是否對川普逢迎拍馬。

佛里曼指出，「如果你不奉承川普，且你對美享有貿易順差，例如印度，那麼你的民主體系或許無法讓你豁免於川普的關稅。但如果你奉承川普，例如俄羅斯總統普丁，且你提供川普投資機會，那麼就算你的國家享有對美貿易順差，例如俄羅斯，川普可能還是不會向你徵收新關稅。」川普曾說，俄烏戰不是「川普的戰爭」，而是「拜登及澤倫斯基的戰爭」，言下之意是撇清他本人與這場戰爭的關係，把責任推給美國前總統及烏克蘭總統。