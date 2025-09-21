面對川普近期威脅 委內瑞拉開放全民軍事訓練

快訊

中央社／ 卡拉卡斯21日綜合外電報導

委內瑞拉今天舉行1天的平民軍事訓練活動，以因應美國在加勒比海部署軍力以及美國總統川普（Donald Trump）近來的威脅。

法新社報導，約1個月前，華府以打擊毒品與反恐之名，在委內瑞拉外海的國際水域部署軍艦，並派遣F-35戰機進駐波多黎各。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）指控美國在加勒比海發動「未宣之戰」，且美方襲擊行動導致委國外海10多名疑似販毒分子喪命。卡拉卡斯當局同時指控美方意圖推翻政權並竊取委國石油等資源。

在卡拉卡斯（Caracas）人口稠密的佩塔雷（Petare）區，主要幹道今天封街，提供民眾「革命抗爭」相關的武器操作及其他戰術短訓課程。

38歲上班族蒙特羅拉（Luzbi Monterola）說：「我來這裡就是要學會如何捍衛對我而言最重要的東西：我的國家、我的家園、委內瑞拉。我什麼都不怕，也不怕任何人。」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭華府當局指控涉嫌掌控毒品集團，而他向來尋求動員民眾參與這場日益升級的對峙行動。

在佩塔雷，士兵分組指導每組30人的志願者操作武器，其他課程還包括面具配戴、基本急救及「思想訓練」。

在過去一週數千名志願者被召集到軍營接受訓練後，馬杜洛下令軍方深入各社區推動動員。不過，這次展現的軍力較為低調，首都僅見約25輛裝甲車遊行，參與訓練的人數也較少。

馬杜洛今天在阿拉瓜州（Aragua）與農民會面，號召「千萬人民做好準備，一旦美帝進犯，要拿起武器」捍衛委內瑞拉。

卡拉卡斯郊區也有訓練活動，但根據法新社記者觀察，參與人數同樣不多。

16歲的諾瑞嘉（John Noriega）隨家人參加佩塔雷的訓練場次，他說：「這一切都是為了爭奪石油、黃金、鑽石等屬於我們的資源。我們要為自己的東西奮戰。」

根據官媒畫面，沿海地區則可見漁船與軍艦一同巡邏。國防部長羅培茲說：「今天是我們正在書寫的軍事革命的里程碑，人民與武裝部隊共同參與，這是一場名副其實的軍事革命！」

此外，委內瑞拉也在加勒比海的拉奧契拉島（LaOrchila）展開3天的軍事演習，以因應美方由7艘軍艦及1艘核動力潛艦組成的艦隊所帶來的威脅。

