損失數十億美元！菲律賓防洪弊案惹眾怒 數千民眾上街抗議

菲律賓防洪工程貪污醜聞，據信讓納稅人損失數十億美元。數以千計菲律賓民眾今天聚集在馬尼拉，表達他們的憤怒。

法新社報導，自菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）在7月國情咨文中將這些所謂「幽靈基建工程」列為重點後，再加上數週來的致命洪災，菲律賓民眾對這些工程的憤怒情緒便不斷高漲。

小馬可仕15日表示，他「絲毫不責怪」民眾上街抗議，同時呼籲示威活動保持和平。為防萬一，軍方已進入「紅色警戒」。

23歲的護理系學生維拉赫爾莫薩（AlyVillahermosa）來自大馬尼拉地區，她告訴法新社：「我個人有好幾次都涉水穿過洪水。」今天早上，約1萬3000人聚集在馬尼拉的黎薩公園（LunetaPark）。

她說：「如果幽靈工程有預算，那為什麼衛生部門沒有預算？」並稱竊取公款這種行為「實在可恥」。

56歲的左翼聯盟新愛國聯盟（Bagong AlyansangMakabayan）主席卡西諾（Teddy Casino）說，該組織要求追回被盜公款，並讓涉案者入獄。

他表示：「貪腐問題促使民眾走上街頭，表達憤怒，以期能向政府施壓，讓他們確實履行職責。」

預計當天稍晚會聚集更多群眾，並沿著乙沙大道（Edsa Boulevard）遊行。這裡曾是1986年人民力量革命（People Power Revolution）的抗議現場，那場運動結束了老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）的殘暴統治，並迫使這個聲名狼藉的家族流亡夏威夷。

這起防洪弊案已經引發國會兩院的人事變動。眾議院議長、同時也是小馬可仕表弟的羅慕德斯（MartinRomualdez），在調查展開之際已於本週稍早提出辭呈。

本月稍早，一家建築公司業主指控近30名眾議員及公共工程與公路部（DPWH）官員收受現金賄款。