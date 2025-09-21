快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

幾內亞新憲公投 關乎軍政府領袖可否參選總統

中央社／ 幾內亞首都康納克立21日綜合外電報導
幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路。 法新社
幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路。 法新社

幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路。

幾內亞已經錯過原定在2024年12月31日前把權力還給民選文人領袖的目標，該期限是其自行設定。

幾內亞的總統選舉將在12月舉行。

批評者擔心，這次公投是軍政府試圖合法化其統治的最新手段。雖然這場公投被視為恢復平民政府的步驟，但對手批評說，這是頓波雅進行權力擴張的手段。

頓波雅尚未表態是否打算參選。自他掌權後，政府通過的過渡憲章明確規定，軍政府成員不得參加下一屆選舉。

投票中心預定今天上午7時（台北時間下午3時）開放，下午6時關閉。目前不清楚結果何時公布。

新憲法將把總統任期從5年延長至7年，並創設參議院，1/3的參議員將由總統直接任命。

公投 幾內亞

延伸閱讀

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

白宮：新TikTok美國實體董事會將由美國人主導

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

相關新聞

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

歐洲多個主要機場19日晚間起陸續遭駭客攻擊，倫敦希斯羅、比利時布魯塞爾、德國柏林等主要機場的電子報到與登機系統癱瘓，大批...

幾內亞新憲公投 關乎軍政府領袖可否參選總統

幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路

英國將承認巴勒斯坦國 引發長期盟友以色列強烈反對

根據英國媒體報導，英國明天將正式承認巴勒斯坦國，此舉是一項重大的政策轉變，並受到長期盟友以色列強烈反對

承認巴勒斯坦國 專家憂：招致報復且實質利益有限

法國總統馬克宏擬宣布承認巴勒斯坦國，分析家和消息人士認為，這一步雖讓他取得重大外交成功，但卻甘冒著招致以色列強烈報復的風...

「滾出去！」法國東北擬設地下核廢儲存場 民眾走上街頭抗議

法國東北部鄉村正規劃興建高放射性核廢料儲存設施，今天有數百名民眾在當地街頭抗議；警方動用催淚瓦斯，驅趕部分吵鬧激動的示威...

以色列持續攻擊加薩市 至少60名巴勒斯坦人喪生

以色列軍方今天持續攻擊加薩市及加薩走廊（Gaza Strip），拆除地下通道和設有陷阱的建築。加薩衛生當局表示，此次攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。