幾內亞新憲公投 關乎軍政府領袖可否參選總統
幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路。
幾內亞已經錯過原定在2024年12月31日前把權力還給民選文人領袖的目標，該期限是其自行設定。
幾內亞的總統選舉將在12月舉行。
批評者擔心，這次公投是軍政府試圖合法化其統治的最新手段。雖然這場公投被視為恢復平民政府的步驟，但對手批評說，這是頓波雅進行權力擴張的手段。
頓波雅尚未表態是否打算參選。自他掌權後，政府通過的過渡憲章明確規定，軍政府成員不得參加下一屆選舉。
投票中心預定今天上午7時（台北時間下午3時）開放，下午6時關閉。目前不清楚結果何時公布。
新憲法將把總統任期從5年延長至7年，並創設參議院，1/3的參議員將由總統直接任命。
