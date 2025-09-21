快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

英國將承認巴勒斯坦國 引發長期盟友以色列強烈反對

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
英國首相施凱爾（Keir Starmer）。 歐新社
英國首相施凱爾（Keir Starmer）。 歐新社

根據英國媒體報導，英國明天將正式承認巴勒斯坦國，此舉是一項重大的政策轉變，並受到長期盟友以色列強烈反對。

法新社報導，英國向來堅定支持以色列，但在以色列因巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年空前的攻擊而加強對加薩的攻勢後，英國立場已出現轉變。

自那時起，加薩遭受大規模破壞、死亡及糧食短缺，導致嚴重的人道主義危機。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月曾表示，如果在聯合國大會（UN General Assembly）9月召開前，以色列未採取「實質性措施」達成與哈瑪斯的停火協議，英國將正式承認巴勒斯坦國。

英國廣播公司（BBC）和英國聯合社（PressAssociation）等多家媒體報導，施凱爾明天將宣布承認巴勒斯坦國。

施凱爾7月表示，此舉將「在兩國方案能產生最大影響力的時刻，為適當的和平進程做出貢獻」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應指出，施凱爾此舉是在獎勵「駭人聽聞的恐怖主義」，並姑息「聖戰主義」意識形態。

聯合國大會將在22日召開，屆時約有10個國家，包括英國的七大工業國集團（G7）夥伴法國，也將承認巴勒斯坦國。

英國 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

英擬承認巴勒斯坦國 川普：不同意英首施凱爾立場

離中國核武設施太近？川普：擬收回美軍曾在阿富汗基地

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

美企投資外 英國盼川普到訪達成3大目標

相關新聞

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

歐洲多個主要機場19日晚間起陸續遭駭客攻擊，倫敦希斯羅、比利時布魯塞爾、德國柏林等主要機場的電子報到與登機系統癱瘓，大批...

幾內亞新憲公投 關乎軍政府領袖可否參選總統

幾內亞今天將舉行備受期待的新憲公投，如果通過，將為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統鋪路

英國將承認巴勒斯坦國 引發長期盟友以色列強烈反對

根據英國媒體報導，英國明天將正式承認巴勒斯坦國，此舉是一項重大的政策轉變，並受到長期盟友以色列強烈反對

承認巴勒斯坦國 專家憂：招致報復且實質利益有限

法國總統馬克宏擬宣布承認巴勒斯坦國，分析家和消息人士認為，這一步雖讓他取得重大外交成功，但卻甘冒著招致以色列強烈報復的風...

「滾出去！」法國東北擬設地下核廢儲存場 民眾走上街頭抗議

法國東北部鄉村正規劃興建高放射性核廢料儲存設施，今天有數百名民眾在當地街頭抗議；警方動用催淚瓦斯，驅趕部分吵鬧激動的示威...

以色列持續攻擊加薩市 至少60名巴勒斯坦人喪生

以色列軍方今天持續攻擊加薩市及加薩走廊（Gaza Strip），拆除地下通道和設有陷阱的建築。加薩衛生當局表示，此次攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。