英國將承認巴勒斯坦國 引發長期盟友以色列強烈反對

根據英國媒體報導，英國明天將正式承認巴勒斯坦國，此舉是一項重大的政策轉變，並受到長期盟友以色列強烈反對。

法新社報導，英國向來堅定支持以色列，但在以色列因巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年空前的攻擊而加強對加薩的攻勢後，英國立場已出現轉變。

自那時起，加薩遭受大規模破壞、死亡及糧食短缺，導致嚴重的人道主義危機。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7月曾表示，如果在聯合國大會（UN General Assembly）9月召開前，以色列未採取「實質性措施」達成與哈瑪斯的停火協議，英國將正式承認巴勒斯坦國。

英國廣播公司（BBC）和英國聯合社（PressAssociation）等多家媒體報導，施凱爾明天將宣布承認巴勒斯坦國。

施凱爾7月表示，此舉將「在兩國方案能產生最大影響力的時刻，為適當的和平進程做出貢獻」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應指出，施凱爾此舉是在獎勵「駭人聽聞的恐怖主義」，並姑息「聖戰主義」意識形態。

聯合國大會將在22日召開，屆時約有10個國家，包括英國的七大工業國集團（G7）夥伴法國，也將承認巴勒斯坦國。