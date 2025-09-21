快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國柏林機場20日因航空公司系統癱瘓，只能改以人工作業報到。法新社
德國柏林機場20日因航空公司系統癱瘓，只能改以人工作業報到。法新社

歐洲多個主要機場19日晚間起陸續遭駭客攻擊，倫敦希斯羅、比利時布魯塞爾、德國柏林等主要機場的電子報到與登機系統癱瘓，大批班機延誤甚至取消。航空公司緊急改採人工作業，現場一度陷入混亂。相關系統供應商證實，問題源於「與網路攻擊相關的干擾」。

負責替多家航空業者提供報到及登機系統的美國柯林斯航太公司旗下「MUSE軟體系統」19日遭受「與網路攻擊相關的干擾」，導致電子報到、行李托運、自助報到機等設備全面當機。

航班數據公司Cirium指出，截至格林威治時間20日上午11時30分（台灣時間20日晚間7時30分），希斯羅、柏林與布魯塞爾合計已取消29架次航班，布魯塞爾還出現4次航班迫降，且「多數出境航班延誤」。布魯塞爾機場更要求航空公司21日取消半數出境航班，以避免旅客大排長龍。

歐盟執委會發言人表示，目前沒有跡象顯示這是「大規模或嚴重攻擊」，事件源頭仍在調查中。不過，專家指出，類似的全面癱瘓通常與勒索軟體攻擊或蓄意破壞有關。英國資安公司Sophos分析師警告，事件顯示「航空數位基礎設施的脆弱與相互依賴性」，並強調威脅「真實且嚴峻」。

柏林機場網站提醒，報到等待時間將更長，旅客應事先確認航班狀況。現場旅客表示，只被告知「技術故障」，其他消息都是透過網路自行得知。另有乘客批評：「以現在的科技，居然還沒有辦法防禦這類攻擊，實在難以理解。」

航班 網路攻擊 布魯塞爾

