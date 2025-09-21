承認巴勒斯坦國 專家憂：招致報復且實質利益有限

快訊

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。路透
法國總統馬克宏擬宣布承認巴勒斯坦國，分析家和消息人士認為，這一步雖讓他取得重大外交成功，但卻甘冒著招致以色列強烈報復的風險，且未必能為巴勒斯坦人帶來具體利益。

法新社報導，法國總統府表示，馬克宏（EmmanuelMacron）與澳洲、比利時、加拿大及英國等其他9個西方國家，22日將在美國紐約舉行的聯合國大會（General Assembly）期間承認巴勒斯坦國。

承認巴勒斯坦國之舉，反映出國際社會日益不滿以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，雖然以色列此舉是為了報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列的突襲。

而這項決定將有著歷史意義：法國和英國將成為首批承認巴勒斯坦國的聯合國安理會（SecurityCouncil）常任理事國，加拿大則將成為首批承認巴勒斯坦國的七大工業國集團（G7）成員國。

法、以兩邊都有匿名外交官員指出，以色列預料將採取報復行動，雖不至於和法國斷交，但可能祭出多項反制措施。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能下令關閉巴勒斯坦人重度仰賴的法國駐耶路撒冷領事館；尼坦雅胡也可能無視國際社會反彈，宣布併吞以色列已擴大屯墾的約旦河西岸（West Bank）部分地區。

一名匿名外交官表示：「局面預料會沸沸揚揚。」

巴黎的地中海與中東研究院副院長勒瓦盧瓦（Agnes Levallois）指出：「以色列方面已做好各種準備，法國的回應預計會相對有限。」

她說，「這場危機損失最大的終究還是巴勒斯坦人」，並補充說，若要產生實質效果，除了承認巴勒斯坦國，還需配套對以色列實施制裁。

一位匿名的法國總統府官員警告，「併吞約旦河西岸會是清楚踩了紅線」，並強調這將會「明顯且嚴重地觸犯了聯合國決議」。

然而，一名匿名貼身幕僚表示，馬克宏將承認巴勒斯坦國視為「向尼坦雅胡施壓的外交籌碼」。

法國駐敘利亞前大使、巴黎智庫「蒙田研究所」（Montaigne Institute）現任研究員杜克洛斯（MichelDuclos）則認為，「這有望成為法國的外交勝利」，就像已故總統席哈克（Jacques Chirac）2003年帶領法國反對美國入侵伊拉克一樣。

