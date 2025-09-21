快訊

「滾出去！」法國東北擬設地下核廢儲存場 民眾走上街頭抗議

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
反核活動人士在法國東北部布爾市ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近舉行名為「La manif du futur」（未來抗議）的遊行示威。 法新社
反核活動人士在法國東北部布爾市ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近舉行名為「La manif du futur」（未來抗議）的遊行示威。 法新社

法國東北部鄉村正規劃興建高放射性核廢料儲存設施，今天有數百名民眾在當地街頭抗議；警方動用催淚瓦斯，驅趕部分吵鬧激動的示威者。

法新社報導，這項名為CIGEO的計畫，預定在東北部比爾村（Bure）村外建立一處地下儲存中心，將核電廠產生的最危險廢料埋藏於地下，預計儲存數十萬年。

活動主辦單位表示，今天有約2000人走上比爾村街頭，抗議國家放射性廢料管理局（ANDRA）的計畫。不過據當局估算，現場參與人數約有700人。

抗議隊伍在大批警力戒備下前進，嗆聲「ANDRA滾出去！」群眾並舉著寫有「為未來而抗爭」的布條。

村鎮官員指出，附近另有約200人，在未經核准下進行抗議，許多戴著口罩的人向警方丟擲東西；警方則用催淚瓦斯來驅趕群眾，直升機在空中盤旋監看。

反核活動人士在法國東北部比爾村ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近舉行的「未來抗議」（La manif du futur）遊行中，在催淚瓦斯煙霧中示威。 法新社
反核活動人士在法國東北部比爾村ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近舉行的「未來抗議」（La manif du futur）遊行中，在催淚瓦斯煙霧中示威。 法新社

國家憲兵隊表示，現場搜查時起出「一些武器及危險物品」。

CIGEO計畫自1991年提出以來即爭議不斷；目前預定最快於2027年底或2028年初動工。

法國擁有全球數一數二規模的核電計畫，境內18座核電廠，核能約占全國6成電力來源。隨著減煤壓力增大，核能再度受到關注，但核廢處理依然是高度敏感的議題。

在法國東北部比爾村ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近，一名抗議者站在催淚瓦斯的煙霧中，抗議法國「Cigeo」放射性廢棄物處理項目。 法新社
在法國東北部比爾村ANDRA實驗室和放射性廢棄物處理場附近，一名抗議者站在催淚瓦斯的煙霧中，抗議法國「Cigeo」放射性廢棄物處理項目。 法新社

核電 核能 法國

