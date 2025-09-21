聽新聞
0:00 / 0:00
「滾出去！」法國東北擬設地下核廢儲存場 民眾走上街頭抗議
法國東北部鄉村正規劃興建高放射性核廢料儲存設施，今天有數百名民眾在當地街頭抗議；警方動用催淚瓦斯，驅趕部分吵鬧激動的示威者。
法新社報導，這項名為CIGEO的計畫，預定在東北部比爾村（Bure）村外建立一處地下儲存中心，將核電廠產生的最危險廢料埋藏於地下，預計儲存數十萬年。
活動主辦單位表示，今天有約2000人走上比爾村街頭，抗議國家放射性廢料管理局（ANDRA）的計畫。不過據當局估算，現場參與人數約有700人。
抗議隊伍在大批警力戒備下前進，嗆聲「ANDRA滾出去！」群眾並舉著寫有「為未來而抗爭」的布條。
村鎮官員指出，附近另有約200人，在未經核准下進行抗議，許多戴著口罩的人向警方丟擲東西；警方則用催淚瓦斯來驅趕群眾，直升機在空中盤旋監看。
國家憲兵隊表示，現場搜查時起出「一些武器及危險物品」。
CIGEO計畫自1991年提出以來即爭議不斷；目前預定最快於2027年底或2028年初動工。
法國擁有全球數一數二規模的核電計畫，境內18座核電廠，核能約占全國6成電力來源。隨著減煤壓力增大，核能再度受到關注，但核廢處理依然是高度敏感的議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言