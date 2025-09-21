以色列持續攻擊加薩市 至少60名巴勒斯坦人喪生

以色列軍方今天持續攻擊加薩市及加薩走廊（Gaza Strip），拆除地下通道和設有陷阱的建築。加薩衛生當局表示，此次攻擊造成至少60名巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，此次攻擊發生之際，包括澳洲、比利時、英國與加拿大在內的10個國家，預計22日正式承認巴勒斯坦為獨立國家，就在下週聯合國大會（UNGeneral Assembly）召開之前。

以色列本週開始加強拆除加薩市（Gaza City）高樓的軍事行動，並同時展開地面攻勢。

以軍控制著加薩市東郊，並對希克拉旺（SheikhRadwan）和塔哈瓦（Tel Al-Hawa）地區持續轟炸，準備向市中心和西部推進。加薩市大多數人口都在上述地區避難。

以色列軍方估計，在過去兩週內已拆除加薩市多達20棟高樓。據以色列媒體報導，軍方還認為，自9月初以來已有超過50萬人離開加薩市。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）也估計，自8月11日以來，以色列軍方已摧毀或損壞加薩市超過1800棟住宅，並摧毀超過1萬3000頂安置流離失所家庭的帳篷。

法新社報導，當兩名在空襲中喪生的受害者被送到西法醫院（Al-Shifa Hospital）時，正在值班並指揮醫院應對以色列攻擊的院長，發現兩人竟是自己的兄弟和嫂子。

薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）回憶，當時他在加薩地區主要醫院急診部工作，看到兄弟和嫂子的遺體時，他感到極度震驚與悲痛。

對於總傷亡人數或西法醫院院長薩爾米亞家人死亡報導，以色列軍方尚未向法新社做出回應。