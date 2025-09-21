以色列持續攻擊加薩市 至少60名巴勒斯坦人喪生

快訊

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
流離失所的巴勒斯坦人帶著他們的物品沿著加薩走廊中部努塞拉特難民營地區的一條道路向南遷移，與此同時，以色列正加大地面攻勢，試圖奪取加薩城。 法新社
流離失所的巴勒斯坦人帶著他們的物品沿著加薩走廊中部努塞拉特難民營地區的一條道路向南遷移，與此同時，以色列正加大地面攻勢，試圖奪取加薩城。 法新社

以色列軍方今天持續攻擊加薩市及加薩走廊（Gaza Strip），拆除地下通道和設有陷阱的建築。加薩衛生當局表示，此次攻擊造成至少60名巴勒斯坦死亡

路透社報導，此次攻擊發生之際，包括澳洲、比利時、英國與加拿大在內的10個國家，預計22日正式承認巴勒斯坦為獨立國家，就在下週聯合國大會（UNGeneral Assembly）召開之前。

以色列本週開始加強拆除加薩市（Gaza City）高樓的軍事行動，並同時展開地面攻勢。

以軍控制著加薩市東郊，並對希克拉旺（SheikhRadwan）和塔哈瓦（Tel Al-Hawa）地區持續轟炸，準備向市中心和西部推進。加薩市大多數人口都在上述地區避難。

以色列軍方估計，在過去兩週內已拆除加薩市多達20棟高樓。據以色列媒體報導，軍方還認為，自9月初以來已有超過50萬人離開加薩市。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）也估計，自8月11日以來，以色列軍方已摧毀或損壞加薩市超過1800棟住宅，並摧毀超過1萬3000頂安置流離失所家庭的帳篷。

法新社報導，當兩名在空襲中喪生的受害者被送到西法醫院（Al-Shifa Hospital）時，正在值班並指揮醫院應對以色列攻擊的院長，發現兩人竟是自己的兄弟和嫂子。

薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）回憶，當時他在加薩地區主要醫院急診部工作，看到兄弟和嫂子的遺體時，他感到極度震驚與悲痛。

對於總傷亡人數或西法醫院院長薩爾米亞家人死亡報導，以色列軍方尚未向法新社做出回應。

死亡 以色列 巴勒斯坦

