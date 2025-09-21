「高興重返」英航艦威爾斯親王號穿越南海 再訪新加坡

正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡。

英國航艦打擊群在社群平台X的官方帳號今天簡短貼文表示：「穿越南海後，我們很高興重返新加坡。」中國近年在南海強勢擴張主權聲索，挑戰其他國家的自由航行權。

Having transited the South China Sea, it’s great for us to be back in Singapore 🇸🇬.#CSG25 #OpHighmast pic.twitter.com/4XLvAtRARY — UK Carrier Strike Group (@COMUKCSG) 2025年9月20日

由「威爾斯親王號」領軍的英國航艦打擊群4月下旬自英格蘭啟程，展開代號「高桅」（OperationHighmast）的2025年印太部署行動，6月曾訪問新加坡。

隨著「高桅」進入下半場，打擊群開始向西航行返英，「威爾斯親王號」及編隊船艦的主要活動範圍近日也在太平洋水域由北往南，由東北亞逐步轉移至東南亞，「威爾斯親王號」再訪新加坡。

另一方面，打擊群編隊巡防艦英國海軍「里契蒙號」（HMS Richmond）12日在美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）伴航下，由北往南，穿越台灣海峽，往菲律賓航行，在菲國首都馬尼拉（Manila）進行靠港訪問，並於19日公告結束訪問離境。

「里契蒙號」泊靠馬尼拉期間，主責國際關係和軍事外交的國防副大臣寇克（Vernon Coaker）男爵訪問菲律賓、登上「里契蒙號」，並與菲方舉行雙邊會談。

英國國防部17日表示，寇克當面向菲方遞交國防大臣希利（John Healey）的批准函，以就英國與菲律賓簽署「訪問部隊協定」（VFA）正式展開討論。

菲律賓目前已與美國、澳洲、日本、紐西蘭簽訂VFA。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年5月曾在一場演說表示，菲律賓（4月）已與紐西蘭簽訂VFA，接下來「很快」就會與加拿大和法國簽署，菲方並期待能與南韓簽訂。

法國駐菲大使楓丹聶拉賽爾（Marie Fontanel-Lassalle）6月在一場演說透露，法國與菲律賓當月已在巴黎就簽署VFA展開第一輪協商。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）7月則在新加坡一場活動透露，與加拿大的VFA「已準備好要簽署了」。

簽署VFA的國家可派遣武裝部隊至對方領土訪問，包括在對方領土舉行聯合演訓。英國國防部表示，英國和菲律賓未來將有更多的海軍聯合行動，各項軍事演訓也將增加，雙方預計將有一系列新的防衛合作。

英國國防部指出，英國政府今年6月發布的「戰略防衛檢討」（SDR）即強調，英國必須能夠在印太區域追求和維護英國的國家利益，以保衛國家安全。英國今年將第4度參與由菲律賓主導的多國海軍聯合演習「齊心協力」（Sama Sama）。