快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

「高興重返」英航艦威爾斯親王號穿越南海 再訪新加坡

中央社／ 倫敦20日專電
正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡。中央社
正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡。中央社

正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡。

英國航艦打擊群在社群平台X的官方帳號今天簡短貼文表示：「穿越南海後，我們很高興重返新加坡。」中國近年在南海強勢擴張主權聲索，挑戰其他國家的自由航行權。

由「威爾斯親王號」領軍的英國航艦打擊群4月下旬自英格蘭啟程，展開代號「高桅」（OperationHighmast）的2025年印太部署行動，6月曾訪問新加坡。

隨著「高桅」進入下半場，打擊群開始向西航行返英，「威爾斯親王號」及編隊船艦的主要活動範圍近日也在太平洋水域由北往南，由東北亞逐步轉移至東南亞，「威爾斯親王號」再訪新加坡。

另一方面，打擊群編隊巡防艦英國海軍「里契蒙號」（HMS Richmond）12日在美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）伴航下，由北往南，穿越台灣海峽，往菲律賓航行，在菲國首都馬尼拉（Manila）進行靠港訪問，並於19日公告結束訪問離境。

「里契蒙號」泊靠馬尼拉期間，主責國際關係和軍事外交的國防副大臣寇克（Vernon Coaker）男爵訪問菲律賓、登上「里契蒙號」，並與菲方舉行雙邊會談。

英國國防部17日表示，寇克當面向菲方遞交國防大臣希利（John Healey）的批准函，以就英國與菲律賓簽署「訪問部隊協定」（VFA）正式展開討論。

菲律賓目前已與美國、澳洲、日本、紐西蘭簽訂VFA。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年5月曾在一場演說表示，菲律賓（4月）已與紐西蘭簽訂VFA，接下來「很快」就會與加拿大和法國簽署，菲方並期待能與南韓簽訂。

法國駐菲大使楓丹聶拉賽爾（Marie Fontanel-Lassalle）6月在一場演說透露，法國與菲律賓當月已在巴黎就簽署VFA展開第一輪協商。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）7月則在新加坡一場活動透露，與加拿大的VFA「已準備好要簽署了」。

簽署VFA的國家可派遣武裝部隊至對方領土訪問，包括在對方領土舉行聯合演訓。英國國防部表示，英國和菲律賓未來將有更多的海軍聯合行動，各項軍事演訓也將增加，雙方預計將有一系列新的防衛合作。

英國國防部指出，英國政府今年6月發布的「戰略防衛檢討」（SDR）即強調，英國必須能夠在印太區域追求和維護英國的國家利益，以保衛國家安全。英國今年將第4度參與由菲律賓主導的多國海軍聯合演習「齊心協力」（Sama Sama）。

英國 菲律賓 國防部

延伸閱讀

俄羅斯侵犯北約東翼空域 英空軍颱風戰機波蘭巡防

大陸自駕車企競相搶進星國

獨／打造台灣卓越金融市場 彭金隆親向各大金控董總勾勒日星台樣貌

新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

相關新聞

5強競逐 小泉進次郎正式宣布：參選自民黨黨魁

四十四歲日本農林水產大臣、前日本首相小泉純一郎次子小泉進次郎廿日上午在東京召開記者會，正式宣布角逐十月四日舉行的自民黨總...

健康來得及／防運動傷害 物理治療師教「6習慣」動出健康

肌肉痠痛？伸展運動別全然依賴？高強度間歇訓練（HIIT）固然有效，但過度可能適得其反。試著用非慣用手處理日常事務，搭配漸進式運動，讓身體循序漸進適應新負荷。想知道如何避免運動傷害？物理治療師列出六大重點告訴你！

美擬奪回巴格蘭基地 川普：若阿富汗不還 後果堪憂

美國總統川普今天對阿富汗發出警告，若不將巴格蘭空軍基地（Bagram air base）歸還美國控制，「將會發生不好的事...

「高興重返」英航艦威爾斯親王號穿越南海 再訪新加坡

正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡

伊朗：因歐洲重啟制裁 將暫停與IAEA合作「生效日曝」

伊朗最高安全機構今天表示，英國、法國和德國重新實施聯合國制裁的行動，將「實質上中止」伊朗與聯合國核子監督機構的合作

傳涉情報外洩給俄！奧地利能源高官遭解職 維也納召見俄外交官

根據維也納新聞媒體「輪廓雜誌」（Profil）報導，奧地利石油天然氣集團（OMV）解雇1名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的高級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。