快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

美擬奪回巴格蘭基地 川普：若阿富汗不還 後果堪憂

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天對阿富汗發出警告，若不將巴格蘭空軍基地（Bagram air base）歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。川普曾說巴格蘭基地距離中國製造核武的地方很近。

路透社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「巴格蘭空軍基地是美國建造的，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。」

2001年9月11日恐怖攻擊之後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；2021年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由塔利班（Taliban）接掌。

川普18日表示，美國一直尋求重掌這座基地的控制權；並說從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「1個小時」。他19日告訴媒體，美方正就此事與阿富汗展開協商。

阿富汗官員已經表示，反對美軍重回阿富汗。

阿富汗外交部官員賈拉爾（Zakir Jalal）18日在社群平台X發文表示： 「阿富汗與美國需要保持互動…但美國不必在阿富汗任何地方繼續駐軍」。

川普 美國 阿富汗

延伸閱讀

川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

Fed降息了…但是否守住獨立性？ 哈佛經濟大師4點分析

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

相關新聞

5強競逐 小泉進次郎正式宣布：參選自民黨黨魁

四十四歲日本農林水產大臣、前日本首相小泉純一郎次子小泉進次郎廿日上午在東京召開記者會，正式宣布角逐十月四日舉行的自民黨總...

健康來得及／防運動傷害 物理治療師教「6習慣」動出健康

肌肉痠痛？伸展運動別全然依賴？高強度間歇訓練（HIIT）固然有效，但過度可能適得其反。試著用非慣用手處理日常事務，搭配漸進式運動，讓身體循序漸進適應新負荷。想知道如何避免運動傷害？物理治療師列出六大重點告訴你！

美擬奪回巴格蘭基地 川普：若阿富汗不還 後果堪憂

美國總統川普今天對阿富汗發出警告，若不將巴格蘭空軍基地（Bagram air base）歸還美國控制，「將會發生不好的事...

「高興重返」英航艦威爾斯親王號穿越南海 再訪新加坡

正在印太區域活動的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMSPrince of Wales）近日穿越南海，再度訪問新加坡

伊朗：因歐洲重啟制裁 將暫停與IAEA合作「生效日曝」

伊朗最高安全機構今天表示，英國、法國和德國重新實施聯合國制裁的行動，將「實質上中止」伊朗與聯合國核子監督機構的合作

傳涉情報外洩給俄！奧地利能源高官遭解職 維也納召見俄外交官

根據維也納新聞媒體「輪廓雜誌」（Profil）報導，奧地利石油天然氣集團（OMV）解雇1名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的高級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。