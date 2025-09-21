美擬奪回巴格蘭基地 川普：若阿富汗不還 後果堪憂

美國總統川普今天對阿富汗發出警告，若不將巴格蘭空軍基地（Bagram air base）歸還美國控制，「將會發生不好的事情」。川普曾說巴格蘭基地距離中國製造核武的地方很近。

路透社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「巴格蘭空軍基地是美國建造的，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。」

2001年9月11日恐怖攻擊之後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；2021年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由塔利班（Taliban）接掌。

川普18日表示，美國一直尋求重掌這座基地的控制權；並說從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「1個小時」。他19日告訴媒體，美方正就此事與阿富汗展開協商。

阿富汗官員已經表示，反對美軍重回阿富汗。

阿富汗外交部官員賈拉爾（Zakir Jalal）18日在社群平台X發文表示： 「阿富汗與美國需要保持互動…但美國不必在阿富汗任何地方繼續駐軍」。