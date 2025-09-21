伊朗：因歐洲重啟制裁 將暫停與IAEA合作「生效日曝」

伊朗最高安全機構今天表示，英國、法國和德國重新實施聯合國制裁的行動，將「實質上中止」伊朗與聯合國核子監督機構的合作。

法新社報導，最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）透過電視發表聲明：「儘管外交部已與（國際原子能）總署合作，並提出解決問題的方案，但歐洲國家的行動將實質上中止與總署的合作進程。」

這個聲明是在聯合國安全理事會（UNSC）19日表決重新實施先前被凍結的聯合國制裁之後發表的。此前，歐洲各國政府啟動這項有10年歷史的核協議中的「回彈」（snapback）機制，指控伊朗未遵守協議。

這項表決意味著，作為交換伊朗在2015年核協議中限制其核活動而暫停的制裁，將在9月28日重新生效，除非伊朗能在接下來一週說服安理會讓步。

德黑蘭表示，歐洲列強的舉動破壞與國際原子能總署（IAEA）數月來的互動，這些努力本旨在恢復監督並確保伊朗遵守國際規範。

本月初，伊朗與國際原子能總署在開羅達成協議，原本可恢復對伊朗核設施的檢查。以色列和美國6月攻擊伊朗核設施，因此暫停這些檢查。

路透社報導，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）今天表示，在安理會投票決定不永久解除對德黑蘭的制裁後，伊朗將克服任何透過所謂的「回彈」機制重新實施的制裁。

裴澤斯基安透過國營電視台表示：「雖然他們透過『回彈』機制阻斷道路，但能開創或建設道路的是我們的頭腦與思想。」

裴澤斯基安說：「他們無法阻止我們。他們或許可以攻擊納坦茲（Natanz）或福爾多（Fordow）（6月遭美國與以色列攻擊的核設施），但他們沒有意識到，納坦茲是人類建造的，也將被人類重建。」