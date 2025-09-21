傳涉情報外洩給俄！奧地利能源高官遭解職 維也納召見俄外交官
根據維也納新聞媒體「輪廓雜誌」（Profil）報導，奧地利石油天然氣集團（OMV）解雇1名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的高級主管，維也納外交部也因此召見俄羅斯外交官。
路透社報導，輪廓雜誌表示，這名OMV高級主管因與俄羅斯外交官會面引發關切。西方情報部門懷疑這名外交官是俄羅斯聯邦安全局（FSB）幹員。
奧地利國家安全局（Directorate of State Security ）監視這名高級主管長達數月，但未透露他的身分。
OMV表示已立即終止這名主管的合約，全力配合相關部門調查。
OMV發言人表示，「出於資料保護原因，我們無法就個人雇傭關係的更多細節發表評論。」
對俄羅斯外交官的指控以及正進行的刑事訴訟，奧地利外交部表示已有所悉。
奧地利外交部也已召喚俄羅斯駐維也納大使館代辦，並要求涉案外交官放棄豁免權。「否則，他將被視為不受歡迎的人物，不得不離開奧地利。」
俄羅斯外交部目前尚未回應此事。
